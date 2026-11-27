Filozoful lumii noi: "Distrugerea omenirii de către AI va veni fără a ucide o singură persoană. Suntem vacile viitorului"
Inteligența artificial
Istoricul Yuval Noah Harari avertizează că inteligența artificială ar putea ajunge să controleze sistemele care guvernează societatea, în timp ce oamenii nu vor mai înțelege mecanismele din spatele deciziilor. El compară viitorul umanității cu situația vacilor, care sunt influențate de piețele financiare fără să știe măcar că acestea există.
Omenirea nu trebuie să fie lovită de o catastrofă sau să treacă printr-un colaps al civilizației pentru a-și pierde controlul asupra propriului viitor. Istoricul Yuval Noah Harari avertizează că inteligența artificială ar putea produce o transformare mult mai subtilă și, în același timp, profund periculoasă: oamenii ar putea continua să trăiască într-o lume aparent normală, fără să mai înțeleagă sistemele care le influențează existența.
Orașele ar funcționa în continuare, companiile și-ar desfășura activitatea, iar viața de zi cu zi ar părea neschimbată. În spatele acestei aparente normalități, însă, mecanismele care guvernează societatea ar putea deveni atât de complexe încât nici măcar oamenii care le-au construit să nu le mai poată înțelege.
Într-o discuție cu Mustafa Suleyman, directorul executiv al diviziei de inteligență artificială din cadrul Microsoft, publicată pe 18 noiembrie 2026 de revista „The Humanist Review of AI”, Harari a vorbit despre riscul ca oamenii să nu mai poată descifra lumea în care trăiesc în următorii ani. Conversația continuă reflecțiile istoricului despre raportul dintre inteligență, putere și evoluția civilizației.
Harari se teme că oamenii nu vor mai înțelege lumea pe care au construit-o
Cea mai mare îngrijorare a istoricului nu vizează neapărat un scenariu în care roboții ar ataca oamenii sau inteligența artificială ar provoca o catastrofă fizică. Harari vorbește despre o posibilă pierdere colectivă a capacității de a înțelege realitatea.
În următorii cinci, zece sau douăzeci de ani, susține el, AI ar putea construi sisteme financiare, administrative și de cercetare științifică atât de sofisticate, încât mecanismele lor să depășească inclusiv capacitatea colectivă de înțelegere a oamenilor.
Pentru a explica acest pericol, Harari folosește comparația cu animalele domestice. O vacă este afectată de deciziile oamenilor, de piețele agricole și de instituțiile economice, însă nu are capacitatea de a înțelege aceste structuri sau felul în care ele îi influențează viața. Istoricul se teme că oamenii ar putea ajunge într-o situație asemănătoare, depinzând de sisteme de inteligență artificială ale căror decizii nu le mai pot descifra.
„Prin intermediul inteligenței artificiale, ne-am putea distruge pe noi înșine din punct de vedere mental”, a remarcat Harari, făcând distincția între acest pericol și distrugerea fizică pe care o pot provoca armele nucleare. Ideea nu este nouă în analiza sa asupra riscurilor dezvoltării AI.
„Așa cum vacile nu pot înțelege sistemul financiar care le controlează viața astăzi, noi nu vom putea înțelege sistemul financiar bazat pe inteligența artificială care ne va controla viața peste 10 sau 20 de ani”, declara istoricul.
„Noi suntem vacile viitorului”
Harari a dezvoltat comparația explicând că vacile pot observa oamenii și pot înțelege că aceștia există, dar nu au nicio reprezentare asupra banilor sau a mecanismelor financiare care le influențează existența.
„Vacile știu că oamenii există. Ne pot vedea. Dar vacile nu știu că există bani. Cum le explici vacilor piața obligațiunilor, deși aceasta le controlează viața? Așa cum vacile sunt modelate de piețele de acțiuni și obligațiuni fără a înțelege banii sau structurile din spatele lor”, a argumentat Harari.
În opinia sa, oamenii ar putea deveni tot mai dependenți de sistemele de inteligență artificială, iar deciziile acestora și logica din spatele lor ar putea ajunge dincolo de limitele înțelegerii umane.
„Noi suntem vacile viitorului”, a spus istoricul.
Pentru cei care îi cunosc lucrările, această perspectivă continuă preocupările sale mai vechi legate de modul în care inteligența și informația influențează distribuirea puterii în societate.
În „Sapiens: Scurtă istorie a omenirii”, Harari explică felul în care oamenii au ajuns să domine planeta prin capacitatea de a construi credințe și povești comune. Acestea au făcut posibilă cooperarea între persoane care nu se cunoșteau, la o scară fără precedent. Banii, națiunile și instituțiile își bazează o mare parte din autoritate pe acordul colectiv al oamenilor.
În „Homo Deus: Scurtă istorie a viitorului”, autorul analizează consecințele pe care le-ar putea avea transferul unei părți tot mai mari din puterea de decizie către algoritmi.
O altă lucrare, „Nexus: Scurtă istorie a rețelelor informaționale, din epoca de piatră până la inteligența artificială”, publicată în 2024, urmărește felul în care sistemele informaționale distribuie puterea, susțin societățile și, în anumite situații, contribuie la destabilizarea lor. Împreună, aceste cărți conturează preocuparea lui Harari față de consecințele unei lumi în care oamenii ar putea renunța la rolul de principali creatori și coordonatori ai civilizației.
Mustafa Suleyman vede și oportunitățile aduse de inteligența artificială
În conversația cu istoricul, Mustafa Suleyman a prezentat o perspectivă mai optimistă, amintind capacitatea umanității de a se adapta la marile transformări din trecut. El a evidențiat și potențialul inteligenței artificiale de a accelera progresele din medicină, știința materialelor și producția de resurse.
Harari a recunoscut că AI ar putea genera o abundență fără precedent și ar putea contribui la rezolvarea unor probleme materiale cu care se confruntă omenirea. Totuși, el a ridicat o întrebare esențială: cine va controla această bogăție și cine va hotărî cum va fi distribuită?
Posibilitatea ca inteligența artificială să producă suficiente resurse nu garantează că beneficiile vor ajunge la întreaga populație. În opinia istoricului, problema nu este doar ce va putea realiza tehnologia, ci și cine va avea puterea de a decide ce se întâmplă cu rezultatele sale.
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