Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 27 nov. 2026, 19:59

Istoricul Yuval Noah Harari avertizează că inteligența artificială ar putea ajunge să controleze sistemele care guvernează societatea, în timp ce oamenii nu vor mai înțelege mecanismele din spatele deciziilor. El compară viitorul umanității cu situația vacilor, care sunt influențate de piețele financiare fără să știe măcar că acestea există.

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