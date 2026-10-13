Candidat prins în timp ce încerca să fraudeze examenul auto. Ce dispozitiv avea asupra sa

Un candidat care susținea proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere a fost depistat în timp ce ar fi încercat să fraudeze examenul, în județul Argeș. Bărbatul avea asupra sa un dispozitiv de comunicare audio-video, iar testarea a fost oprită imediat după descoperirea echipamentului. Polițiștii din Pitești au fost chemați pentru a interveni conform procedurilor legale.
Incidentul s-a petrecut marți, 13 octombrie 2026, în jurul orei 13:00, în sala de examinare a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Argeș.
Informația a fost făcută publică de prefectul județului Argeș, Sebastian Nedelcu, care a transmis detalii despre tentativa de fraudare a probei teoretice pentru permisul auto.
Potrivit prefectului, candidatul a fost identificat în timpul examinării având asupra sa echipamente care permiteau comunicarea audio-video. În urma constatării, examenul a fost întrerupt, iar polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost solicitați să intervină.
„Astăzi, 13.10.2026, în jurul orei 13:00, în sala de examen a SPCRPCIV Argeş, a fost identificat un candidat care susţinea proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere având asupra sa dispozitive de comunicare audio-video”, a transmis Sebastian Nedelcu, arată news.ro.
Autoritățile urmează să gestioneze cazul potrivit procedurilor aplicabile, pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.
Mesajul prefectului pentru cei care vor să obțină permisul de conducere
După incident, prefectul județului Argeș a transmis un mesaj adresat persoanelor care se pregătesc să susțină examenul pentru permisul de conducere.
Oficialul a subliniat că pregătirea și corectitudinea sunt esențiale pentru obținerea documentului care le permite viitorilor șoferi să circule pe drumurile publice.
„Pentru examenul auto trebuie să învăţăm şi să fim corecţi. Obţinerea permisului de conducere este o responsabilitate, iar frauda nu este acceptată”, a precizat prefectul.
Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre eventualele măsuri dispuse în cazul candidatului depistat în sala de examen.