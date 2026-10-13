Candidat prins în timp ce încerca să fraudeze examenul auto. Ce dispozitiv avea asupra sa

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 20:16

Un candidat care susținea proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere a fost depistat în timp ce ar fi încercat să fraudeze examenul, în județul Argeș. Bărbatul avea asupra sa un dispozitiv de comunicare audio-video, iar testarea a fost oprită imediat după descoperirea echipamentului. Polițiștii din Pitești au fost chemați pentru a interveni conform procedurilor legale.

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