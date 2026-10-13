Scandal uriaș de corupție la Permise Ilfov! 15 percheziții la șefi și angajați. Șpagă de 500 de euro pentru reprogramări peste rând

Publicat 13 oct. 2026, 12:17 Sursă Realitatea PLUS

Descinderi de amploare la Serviciul Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov! Procurorii anticorupție efectuează 15 percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție legate de obținerea permiselor auto. În centrul anchetei se află persoane din conducerea instituției, mai mulți angajați și instructori auto. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS, candidații ar fi plătit aproximativ 500 de euro pentru a fi reprogramați peste rând la examenul de conducere.

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