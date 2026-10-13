Scandal uriaș de corupție la Permise Ilfov! 15 percheziții la șefi și angajați. Șpagă de 500 de euro pentru reprogramări peste rând

Descinderi de amploare la Serviciul Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov! Procurorii anticorupție efectuează 15 percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție legate de obținerea permiselor auto. În centrul anchetei se află persoane din conducerea instituției, mai mulți angajați și instructori auto. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS, candidații ar fi plătit aproximativ 500 de euro pentru a fi reprogramați peste rând la examenul de conducere.
UPDATE: DNA confirmă cele 15 percheziții la Permise Ilfov
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a confirmat oficial că procurorii efectuează cercetări într-un dosar de corupție care vizează polițiști din cadrul Serviciului de Permise și Înmatriculări Ilfov, dar și angajați ai unor școli de șoferi. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi primit diferite sume de bani pentru a favoriza anumite persoane în procesul de obținere a permisului de conducere. Mai exact, suspecții ar fi încasat bani pentru programarea preferențială, peste rând, a candidaților la proba practică a examenului auto, dar și pentru facilitarea promovării acestei probe.
Anchetatorii verifică și suspiciuni privind urgentarea eliberării sau preschimbării permiselor de conducere, precum și emiterea mai rapidă a certificatelor și plăcuțelor de înmatriculare. DNA a precizat că marți, 13 octombrie, sunt efectuate 15 percheziții în București și județul Ilfov, în baza unor autorizații emise de instanță. Verificările vizează atât sediul unei instituții publice, cât și domiciliile unor persoane fizice. La operațiune participă și lucrători ai Direcției Generale Anticorupție, care acordă sprijin procurorilor DNA. Reprezentanții instituției au anunțat că vor oferi informații suplimentare atunci când stadiul anchetei va permite acest lucru.
Anchetatorii verifică modul în care unii candidați ar fi reușit să obțină programări mai rapide la examenul pentru permisul de conducere. Potrivit surselor judiciare, aceștia ar fi plătit aproximativ 500 de euro pentru a evita perioada normală de așteptare și a susține examenul mai devreme. Banii ar fi fost încasați neoficial, fără nicio legătură cu taxele legale percepute de stat. Procurorii încearcă să stabilească cine ar fi primit sumele respective și cum erau făcute reprogramările.
Ancheta nu se limitează însă doar la programările peste rând. Sunt verificate și suspiciuni privind obținerea frauduloasă a permiselor de conducere, pentru care candidații ar fi plătit alte sume de bani.
Șefi și angajați de la Permise Ilfov, vizați de ancheta procurorilor
Potrivit acelorași surse, instructorii auto ar fi avut rolul de intermediari între candidați și angajații Serviciului Permise Ilfov. Aceștia ar fi facilitat înțelegerile prin care unele persoane reușeau să obțină reprogramări sau să beneficieze de alte favoruri în procesul de obținere a permisului auto.
În cadrul operațiunii sunt efectuate 15 percheziții, atât la sediul instituției, cât și la domiciliile persoanelor vizate. Anchetatorii caută probe care să lămurească modul în care ar fi funcționat aceste înțelegeri și cine ar fi fost implicat. După încheierea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie duse la audieri la Parchetul Anticorupție. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care ar fi fost comise faptele.