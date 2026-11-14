Ce au cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Dezvăluirea făcută de Volodimir Zelenski

Statele Unite ar fi pus pe masa negocierilor o variantă prin care Ucraina ar putea obține aderarea la NATO în schimbul retragerii din Donbas. Propunerea a fost dezvăluită de președintele Volodimir Zelenski, care a precizat că este pentru prima dată când Washingtonul a ridicat o asemenea posibilitate.
În același timp, Kievul poartă discuții cu partenerii occidentali pentru obținerea unor garanții de securitate concrete, oferite de NATO și Uniunea Europeană. Liderul ucrainean a transmis că, dacă aceste angajamente vor fi confirmate, va consulta populația înainte de a lua o decizie privind un eventual acord.
Propunerea SUA privind Donbasul, dezvăluită de Volodimir Zelenski
În cadrul unei discuții cu jurnaliștii desfășurate vineri, ale cărei declarații au fost făcute publice treptat începând de sâmbătă dimineață, Volodimir Zelenski a relatat că oficialii americani au adus în discuție o posibilă legătură între aderarea Ucrainei la NATO și retragerea trupelor ucrainene din Donbas.
„Americanii au ridicat o întrebare: «Şi dacă Ucraina ar adera la NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?» A fost prima dată când s-a pus această problemă”, a declarat președintele ucrainean.
Potrivit acestuia, negocierile vizează și obținerea unor garanții de securitate precise din partea NATO și a Uniunii Europene. Zelenski a explicat că nu va lua singur o hotărâre în cazul în care partenerii occidentali vor accepta să ofere asemenea garanții.
„Atunci voi întreba societatea ucraineană ce părere are: acceptăm sau nu? Nu am dreptul să iau această decizie singur”, a afirmat liderul de la Kiev.
Zelenski consideră NATO și UE esențiale pentru securitatea Europei
Președintele ucrainean a avertizat că orice încercare de schimbare a actualei arhitecturi de securitate europene poate genera noi conflicte. În opinia sa, demersurile Kremlinului în această direcție sunt periculoase și pot conduce la escaladarea tensiunilor de pe continent.
Zelenski a susținut că Uniunea Europeană și NATO reprezintă principalele structuri care pot asigura protecția Europei și a respins ideea că ar exista o alternativă comparabilă.
„Este periculos deoarece, în opinia mea, tocmai acest gen de lucruri duce la războaie sau la escaladări”, a declarat Volodimir Zelenski.
„Adevărata securitate pentru Europa o reprezintă UE şi NATO. Atât. Nu există altă securitate pentru Europa”, a insistat acesta.
Ucraina refuză neutralitatea cerută de Rusia
În paralel cu discuțiile privind garanțiile occidentale, Kievul își menține opoziția față de statutul de neutralitate, una dintre condițiile solicitate de Moscova pentru încheierea războiului.
Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina nu va accepta o asemenea variantă, chiar dacă aceasta ar presupune modificarea Constituției țării.
„Dacă preşedintele rus Vladimir Putin presupune că va fi instituită neutralitatea Ucrainei, acest lucru nu se va întâmpla”, a transmis liderul ucrainean, potrivit informațiilor publicate de Interfax-Ucraina și preluate de dpa.
Zelenski a subliniat, totodată, că lipsa statutului de membru NATO lasă Ucraina fără garanții de securitate pe termen lung. Din acest motiv, negocierile cu partenerii occidentali rămân esențiale pentru stabilirea unor angajamente care să protejeze țara în viitor.