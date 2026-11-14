Ce au cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Dezvăluirea făcută de Volodimir Zelenski

Publicat 14 nov. 2026, 21:04 Actualizat 14 nov. 2026, 21:05

Statele Unite ar fi pus pe masa negocierilor o variantă prin care Ucraina ar putea obține aderarea la NATO în schimbul retragerii din Donbas. Propunerea a fost dezvăluită de președintele Volodimir Zelenski, care a precizat că este pentru prima dată când Washingtonul a ridicat o asemenea posibilitate.

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