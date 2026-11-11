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Zelenski, după prima zi de negocieri Rusia-Ucraina: „Aceasta este problema lui Putin. Trăiește într-o altă realitate”

Negocieri Ucraina - Rusia, mediate de SUA (Profimedia)

Negocieri Ucraina - Rusia, mediate de SUA (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 11 nov. 2026, 07:10

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un nou atac la adresa omologului său rus, Vladimir Putin, după prima zi a negocierilor ruso-ucrainene desfășurate la Abu Dhabi. Într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de X, liderul de la Kiev a afirmat că Putin „trăiește într-o altă realitate” și că reprezentanții ruși prezintă o imagine complet distorsionată a situației de pe front.

Zelenski a relatat că a primit un al doilea raport din partea delegației ucrainene participante la discuțiile mediate de Statele Unite și a rămas surprins de afirmațiile făcute de reprezentanții Moscovei.

Zelenski: Și eu pot desena o hartă în care am ocupat complet Rusia

Când am primit al doilea raport de la echipa noastră de negociere, după întâlnirile de la Abu Dhabi, mi-au spus că rușii cred și susțin că au ocupat deja jumătate din Donbas care se află încă sub controlul nostru.

Erau ofițeri militari, reprezentanți ai serviciilor de informații ruse și vorbeau foarte serios despre acest lucru.

a scris Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, pe X.

Președintele ucrainean a precizat că delegația Kievului a respins imediat aceste afirmații, prezentând dovezi care contrazic versiunea Moscovei.

Echipa noastră le-a spus: «Nu înțelegem cum puteți spune asemenea lucruri. Avem înregistrări video, imagini și alte dovezi care demonstrează că aceste zone sunt sub controlul nostru»”.

a precizat liderul ucrainean.

Zelenski a continuat cu un mesaj dur la adresa președintelui rus.

Aceasta este problema. Putin trăiește într-o altă realitate. Desigur, le va spune americanilor că mai are nevoie de una sau două luni pentru a ocupa complet estul Ucrainei. Și eu pot să îi desenez o hartă în care ocup complet Rusia. Dar asta nu înseamnă că este adevărat.

a mai comentat Zelenski.

Zelenski: Trebuie să stăm de vorbă la nivel de lideri

Pe de altă parte, președintele ucrainean a salutat faptul că partea americană ar fi confirmat evaluările Kievului privind situația reală de pe câmpul de luptă, ceea ce, în opoinia sa, "este un lucru pozitiv”.

Liderul de la Kiev a subliniat că numeroase probleme sensibile nu pot fi rezolvate decât prin contacte directe la nivel înalt și a invocat situația orașului Herson, împărțit în prezent de linia frontului.

De aceea trebuie să stăm la masă și să vorbim la nivel de lideri. Există foarte multe întrebări. Am discutat și despre orașul Herson, care este împărțit astăzi de râu. Rușii controlează un mal, noi îl controlăm pe celălalt. Dar oamenii vor să trăiască uniți pe ambele maluri. Acesta este un oraș ucrainean.

a mai afirmat președintele ucrainean.

Președintele ucrainean a anunțat că delegațiile urmează să discute posibilitatea organizării unei întâlniri directe între liderii celor două state, deși a admis că Moscova nu pare pregătită pentru un asemenea pas.

„Cred că mâine (miercuri, 11 noiembrie 2026 - n.r.) rechipele vor discuta posibilitatea unei întâlniri la nivel de lideri. Nu sunt sigur că Rusia este pregătită, dar vom ridica această temă”, a precizat Zelenski.

Negocierile de la Abu Dhabi reprezintă una dintre cele mai importante tentative diplomatice din ultimii ani pentru găsirea unei soluții de încetare a războiului din Ucraina. Discuțiile sunt mediate de Statele Unite și reunesc delegații ale Kievului și Moscovei, într-un moment în care conflictul intră într-o nouă etapă. Printre subiectele aflate pe agendă se numără situația teritoriilor ocupate, condițiile unui posibil armistițiu și perspectivele unui acord politic de pace care să pună capăt războiului început în februarie 2022.

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