Zelenski, după prima zi de negocieri Rusia-Ucraina: „Aceasta este problema lui Putin. Trăiește într-o altă realitate”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un nou atac la adresa omologului său rus, Vladimir Putin, după prima zi a negocierilor ruso-ucrainene desfășurate la Abu Dhabi. Într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de X, liderul de la Kiev a afirmat că Putin „trăiește într-o altă realitate” și că reprezentanții ruși prezintă o imagine complet distorsionată a situației de pe front.
Zelenski a relatat că a primit un al doilea raport din partea delegației ucrainene participante la discuțiile mediate de Statele Unite și a rămas surprins de afirmațiile făcute de reprezentanții Moscovei.
Zelenski: Și eu pot desena o hartă în care am ocupat complet Rusia
Președintele ucrainean a precizat că delegația Kievului a respins imediat aceste afirmații, prezentând dovezi care contrazic versiunea Moscovei.
Zelenski a continuat cu un mesaj dur la adresa președintelui rus.
Zelenski: Trebuie să stăm de vorbă la nivel de lideri
Pe de altă parte, președintele ucrainean a salutat faptul că partea americană ar fi confirmat evaluările Kievului privind situația reală de pe câmpul de luptă, ceea ce, în opoinia sa, "este un lucru pozitiv”.
Liderul de la Kiev a subliniat că numeroase probleme sensibile nu pot fi rezolvate decât prin contacte directe la nivel înalt și a invocat situația orașului Herson, împărțit în prezent de linia frontului.
Președintele ucrainean a anunțat că delegațiile urmează să discute posibilitatea organizării unei întâlniri directe între liderii celor două state, deși a admis că Moscova nu pare pregătită pentru un asemenea pas.
„Cred că mâine (miercuri, 11 noiembrie 2026 - n.r.) rechipele vor discuta posibilitatea unei întâlniri la nivel de lideri. Nu sunt sigur că Rusia este pregătită, dar vom ridica această temă”, a precizat Zelenski.
Negocierile de la Abu Dhabi reprezintă una dintre cele mai importante tentative diplomatice din ultimii ani pentru găsirea unei soluții de încetare a războiului din Ucraina. Discuțiile sunt mediate de Statele Unite și reunesc delegații ale Kievului și Moscovei, într-un moment în care conflictul intră într-o nouă etapă. Printre subiectele aflate pe agendă se numără situația teritoriilor ocupate, condițiile unui posibil armistițiu și perspectivele unui acord politic de pace care să pună capăt războiului început în februarie 2022.