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Convoiul lui Zelenski, atacat cu ouă la Dublin. Ana Maria Păcuraru: „Europa va participa la următoarea rundă de negocieri”

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat13 nov. 2026, 17:45
Actualizat13 nov. 2026, 17:54
SursăRealitatea PLUS

Informații de ultimă oră de la summitul liderilor europeni! Convoiul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost atacat cu ouă la Dublin, în Irlanda. Incidentul s-ar fi produs înaintea întâlnirii liderului ucrainean cu emisarii americani. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana-Maria Păcuraru, a analizat situația.

Incident neașteptat în timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Irlanda. O mașină din coloana oficială a liderului de la Kiev a fost atacată cu ouă la Dublin, iar imaginile au început să circule rapid pe rețelele de socializare. Nu se știe deocamdată cine a aruncat ouăle și nici dacă Zelenski se afla în autoturismul vizat.

Evenimentul s-ar fi produs înaintea întâlnirii președintelui ucrainean cu reprezentanții administrației americane. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana-Maria Păcuraru, a prezentat informații despre incident și a explicat care sunt, de fapt, mizele discuțiilor diplomatice dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia.

Mașină din coloana oficială a lui Zelenski, lovită cu ouă la Dublin

Imaginile apărute în mediul online surprind urmele lăsate de ouă pe unul dintre autoturismele care făceau parte din convoiul oficial al președintelui ucrainean.

Pe o mașină din coloana oficială a lui Volodimir Zelenski, după cum vedeți, au fost aruncate ouă.

Imaginea circulă deja pe rețelele sociale, dar nu se știe cine le-a aruncat și nici dacă președintele ucrainean era în acea mașină.

Oricum, nu asta este știrea zilei.

Știrea este că trimișii special ai lui Donald Trump au venit direct de la discuțiile cu Vladimir Putin ca să-l informeze pe Volodimir Zelensko față-înfață.

Rezultatul? Europa va participa la următoarea rundă de negocieri, iar viitorul schimb de prizonieri dintre Rusia și Ucraina va fi cel mai mare de până acum.

Cu alte cuvinte, negocierile de pace se fac în continuare prin Washington.

Europa primește, așadar, chiar acum un loc la masă, dar ușa i-o deschide Casa Albă.

a declarat Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă.
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