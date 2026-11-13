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ExclusivExtern· 1 min citire
Convoiul lui Zelenski, atacat cu ouă la Dublin. Ana Maria Păcuraru: „Europa va participa la următoarea rundă de negocieri”
Publicat13 nov. 2026, 17:45
Actualizat13 nov. 2026, 17:54
SursăRealitatea PLUS
Informații de ultimă oră de la summitul liderilor europeni! Convoiul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost atacat cu ouă la Dublin, în Irlanda. Incidentul s-ar fi produs înaintea întâlnirii liderului ucrainean cu emisarii americani. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, Ana-Maria Păcuraru, a analizat situația.
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