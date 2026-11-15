Incident pe aeroportul din Miami. Două avioane Boeing, implicate într-o coliziune la sol VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 nov. 2026, 10:44

Două persoane au fost rănite ușor după ce un avion Copa Airlines și o aeronavă cargo UPS s-au ciocnit la sol, pe aeroportul din Miami. Incidentul a avut loc sâmbătă seară, în timp ce avionul de marfă urma să plece spre Bogotá.

Distribuie articolul