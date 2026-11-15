Incident pe aeroportul din Miami. Două avioane Boeing, implicate într-o coliziune la sol VIDEO

Două persoane au fost rănite ușor după ce un avion Copa Airlines și o aeronavă cargo UPS s-au ciocnit la sol, pe aeroportul din Miami. Incidentul a avut loc sâmbătă seară, în timp ce avionul de marfă urma să plece spre Bogotá.
Accidentul s-a produs în jurul orei 21:15, în timp ce cele două aeronave se aflau la sol și rulau pe aeroport. Potrivit Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), vârful aripii unui Boeing 737 al companiei Copa Airlines a lovit partea din față a unui Boeing 767 aparținând companiei UPS.
Cele două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la fața locului.
Pasagerii au fost luați prin surprindere de impact
Coliziunea a provocat panică în rândul pasagerilor aflați la bordul avionului Copa Airlines. Cesar Ferreira, unul dintre călători, a povestit că aeronava rula în mod normal după aterizare, în momentul în care zgomotele din jur au devenit tot mai puternice.
La scurt timp, pasagerii au început să țipe, iar avionul a fost lovit de cealaltă aeronavă.
Martorul a descris și momentele de după impact, când avionul a fost zguduit puternic și s-a înclinat brusc într-o parte. Mai mulți pasageri s-au speriat, însă echipajul a intervenit rapid și le-a cerut tuturor să rămână pe locurile lor.
Incidentul a fost confirmat și prin comunicațiile radio dintre piloți și turnul de control. Pilotul aeronavei Copa Airlines a anunțat că avionul său fusese lovit. În replică, pilotul UPS a recunoscut că înaintase prea mult și că aeronava sa intrase în contact cu cealaltă.
Ulterior, echipajul Copa Airlines a transmis că vârful aripii stângi a avionului fusese avariat în urma coliziunii.
FAA a deschis o anchetă după coliziunea de pe aeroportul din Miami
Administrația Federală a Aviației din SUA investighează împrejurările în care s-a produs accidentul. Potrivit primelor informații, controlorii de trafic aerian îi solicitaseră pilotului aeronavei UPS să acorde prioritate avionului Copa Airlines.
În urma incidentului, toți cei 166 de pasageri și cei șase membri ai echipajului aeronavei Copa Airlines au coborât din avion. Aeronava a fost ulterior readusă la terminal. Membrii echipajului UPS nu au fost răniți.
Reprezentanții companiei UPS au anunțat că vor colabora cu autoritățile pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs coliziunea.
La rândul său, Copa Airlines și-a cerut scuze pasagerilor pentru neplăcerile provocate de incident și a transmis că siguranța călătorilor și a echipajului rămâne prioritatea companiei. Operatorul aerian a precizat că va pune la dispoziția autorităților toate informațiile necesare anchetei.
Incidentul de pe aeroportul din Miami a avut loc la numai o zi după ce autoritățile americane au dispus suspendarea temporară a zborurilor la nivel național. Măsura a provocat numeroase anulări și întârzieri pe aeroporturile din Statele Unite.