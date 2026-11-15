Pagube importante la cele trei nave comerciale lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Geamuri sparte, incendii și echipamente distruse

Cele trei nave comerciale atacate de drone în apropierea gurilor Dunării au suferit avarii vizibile, în urma unor incidente produse la interval de câteva ore. Imaginile surprinse la bord arată geamuri sparte, urme de incendiu și echipamente distruse în urma exploziilor. Din fericire, niciun membru al echipajelor nu a fost rănit.
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, cele trei nave au fost lovite în apropierea zonei Sulina, iar în urma impacturilor au izbucnit incendii la bord. Echipajele au intervenit pentru stingerea flăcărilor, iar situațiile au fost gestionate fără victime.
Petrolierul EVIA PETROL V, prima navă lovită de dronă
Primul incident a fost raportat sâmbătă, în jurul orei 21:10. Petrolierul EVIA PETROL V, care naviga sub pavilion grec, a fost lovit de o dronă la aproximativ patru mile marine est-sud-est de Sulina.
În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu. Atacul a provocat distrugeri, iar imaginile făcute publice surprind avariile produse în zona afectată.
Vrachierul MARSOL a fost lovit la aproximativ 5 mile marine de Canalul Sulina
La numai câteva zeci de minute distanță, în jurul orei 21:45, o a doua navă comercială a fost atacată. Vrachierul MARSOL se afla la aproximativ cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina când a fost lovit de o dronă.
Și în acest caz, impactul a fost urmat de un incendiu la bord. Urmele flăcărilor sunt vizibile în imaginile surprinse pe navă, care arată componente afectate de foc, geamuri sparte și aparatură deteriorată.
O a treia navă, ALI NAJAFOV, a anunțat că a fost lovită de o dronă
Ministerul Apărării a anunțat ulterior că o altă navă comercială, ALI NAJAFOV, a raportat că a fost lovită de o dronă în cursul nopții, în apropierea gurilor Dunării.
„O altă navă comercială, ALI NAJAFOV, a anunțat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută, în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj. Nu au fost raportate victime”, a transmis MApN.
La bordul acestei nave au fost observate, de asemenea, urme ale impactului și distrugeri provocate de drona care a lovit ambarcațiunea.
Nicio victimă în urma atacurilor asupra celor trei nave comerciale
Cele trei incidente au provocat pagube materiale importante, însă bilanțul este, din fericire, fără victime. Incendiile izbucnite la bord au fost stinse, iar imaginile surprinse pe nave oferă o imagine a distrugerilor produse în urma atacurilor.
Loviturile au avut loc în apropierea gurilor Dunării, într-o zonă importantă pentru navigația comercială din Marea Neagră.