Pagube importante la cele trei nave comerciale lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Geamuri sparte, incendii și echipamente distruse

Publicat 15 nov. 2026, 20:22 Actualizat 15 nov. 2026, 20:26

Cele trei nave comerciale atacate de drone în apropierea gurilor Dunării au suferit avarii vizibile, în urma unor incidente produse la interval de câteva ore. Imaginile surprinse la bord arată geamuri sparte, urme de incendiu și echipamente distruse în urma exploziilor. Din fericire, niciun membru al echipajelor nu a fost rănit.

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