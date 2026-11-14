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Alertă în Marea Neagră! O navă a fost lovită de o dronă în noaptea de vineri spre sâmbătă. Anunțul ministrului Apărării

Radu Oprea / Sursa foto - Captură video

Radu Oprea / Sursa foto - Captură video

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 17:41

Un nou incident a fost raportat în Marea Neagră, unde o navă ar fi fost lovită de o dronă în noaptea de vineri spre sâmbătă. Informația a fost confirmată sâmbătă de ministrul Apărării, Radu Oprea, care a precizat că nu există persoane rănite și nici victime în urma evenimentului. Oficialul a vorbit și despre măsurile luate de autoritățile române pentru monitorizarea amenințărilor din apropierea granițelor țării.

Incidentul s-a produs în cursul nopții, iar autoritățile române au fost informate despre situație. Ministrul Apărării a confirmat că o navă a fost lovită de o dronă, însă nu a oferit detalii suplimentare despre identitatea ambarcațiunii sau circumstanțele exacte în care s-a produs impactul.

Radu Oprea a dat asigurări că, din informațiile disponibile până la momentul declarației, nu au fost raportate victime.

Suntem informaţi tot timpul, am fost informaţi şi azi-noapte, am fost informaţi despre faptul că a fost lovită de o dronă, nu sunt răniţi sau pierderi de vieţi omeneşti acolo.

a declarat Radu Oprea.

Acesta a explicat că instituțiile responsabile mențin legătura permanentă pentru a putea interveni rapid în cazul unor incidente care pun în pericol siguranța navigației și a persoanelor aflate în zonă.

Cooperare între Armată, Poliția de Frontieră și autoritățile de coastă

Ministrul Apărării a subliniat că România are un mecanism de cooperare între structurile militare și instituțiile care gestionează securitatea frontierelor maritime.

Marina Militară, Ministerul Afacerilor Interne și Garda de Coastă colaborează pentru supravegherea situației și intervenția în cazul unor incidente care pot afecta teritoriul sau apele României.

Oficialul a explicat că obiectivul principal este prevenirea unor situații periculoase, dar și protejarea vieților omenești atunci când este necesară o intervenție de urgență.

Funcţionează această cooperare interinstituţională în România astfel încât să preîntâmpinăm, în măsura posibilului, şi în acelaşi timp să fim aproape şi să salvăm vieţile omeneşti dacă este cazul. Aţi văzut că au fost şi intervenţii de acest tip.

a adăugat Radu Oprea.

Două alerte de drone în județul Tulcea, într-o singură zi

Ministrul a vorbit și despre situația din județul Tulcea, unde vineri au fost emise două alerte în zone diferite ale județului.

Potrivit explicațiilor sale, autoritățile urmăresc permanent evoluția dronelor care se apropie de România, fie prin spațiul aerian, fie pe direcția maritimă.

În funcție de situație, sunt activate mijloacele de intervenție, inclusiv avioane de luptă românești și spaniole, dar și elicoptere.

Avioane românești și spaniole, ridicate pentru monitorizarea dronelor

Radu Oprea a explicat că forțele aeriene intervin atunci când este identificată o amenințare, iar misiunile pot presupune atât monitorizarea țintelor, cât și neutralizarea acestora, dacă situația o impune.

Vedem dronele care se apropie de România, de spaţiul aerian românesc sau pe apă, intervenind de fiecare dată când este cazul, se ridică avioane din... fie româneşti, fie spaniole, pentru că ele sunt astăzi în Poliţia Aeriană, inclusiv elicoptere, intervenim de fiecare dată, încercând, dacă este cazul, să vedem, să preîntâmpinăm şi apoi, dacă este cazul, să şi angajăm ţintele din punct de vedere cinetic.

a afirmat Radu Oprea.

Oficialul a amintit și de performanțele piloților români, care au reușit să doboare șase drone până în prezent, potrivit declarației sale.

Acesta i-a descris drept militari cu rezultate remarcabile în cadrul misiunilor NATO, subliniind că pregătirea și capacitatea de reacție a forțelor aeriene sunt esențiale în actualul context de securitate.

Nu cred că ne dorim să avem astfel de reuşite, dar în acelaşi timp este bine că îi vedem că sunt pregătiţi şi că pot face faţă oricărei misiuni.

a încheiat Radu Oprea.
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