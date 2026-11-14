Alertă în Marea Neagră! O navă a fost lovită de o dronă în noaptea de vineri spre sâmbătă. Anunțul ministrului Apărării

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 17:41

Un nou incident a fost raportat în Marea Neagră, unde o navă ar fi fost lovită de o dronă în noaptea de vineri spre sâmbătă. Informația a fost confirmată sâmbătă de ministrul Apărării, Radu Oprea, care a precizat că nu există persoane rănite și nici victime în urma evenimentului. Oficialul a vorbit și despre măsurile luate de autoritățile române pentru monitorizarea amenințărilor din apropierea granițelor țării.

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