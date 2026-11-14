Alertă în Marea Neagră! O navă a fost lovită de o dronă în noaptea de vineri spre sâmbătă. Anunțul ministrului Apărării

Un nou incident a fost raportat în Marea Neagră, unde o navă ar fi fost lovită de o dronă în noaptea de vineri spre sâmbătă. Informația a fost confirmată sâmbătă de ministrul Apărării, Radu Oprea, care a precizat că nu există persoane rănite și nici victime în urma evenimentului. Oficialul a vorbit și despre măsurile luate de autoritățile române pentru monitorizarea amenințărilor din apropierea granițelor țării.
Navă lovită de o dronă în Marea Neagră. Ce spune ministrul Apărării
Incidentul s-a produs în cursul nopții, iar autoritățile române au fost informate despre situație. Ministrul Apărării a confirmat că o navă a fost lovită de o dronă, însă nu a oferit detalii suplimentare despre identitatea ambarcațiunii sau circumstanțele exacte în care s-a produs impactul.
Radu Oprea a dat asigurări că, din informațiile disponibile până la momentul declarației, nu au fost raportate victime.
Acesta a explicat că instituțiile responsabile mențin legătura permanentă pentru a putea interveni rapid în cazul unor incidente care pun în pericol siguranța navigației și a persoanelor aflate în zonă.
Cooperare între Armată, Poliția de Frontieră și autoritățile de coastă
Ministrul Apărării a subliniat că România are un mecanism de cooperare între structurile militare și instituțiile care gestionează securitatea frontierelor maritime.
Marina Militară, Ministerul Afacerilor Interne și Garda de Coastă colaborează pentru supravegherea situației și intervenția în cazul unor incidente care pot afecta teritoriul sau apele României.
Oficialul a explicat că obiectivul principal este prevenirea unor situații periculoase, dar și protejarea vieților omenești atunci când este necesară o intervenție de urgență.
Două alerte de drone în județul Tulcea, într-o singură zi
Ministrul a vorbit și despre situația din județul Tulcea, unde vineri au fost emise două alerte în zone diferite ale județului.
Potrivit explicațiilor sale, autoritățile urmăresc permanent evoluția dronelor care se apropie de România, fie prin spațiul aerian, fie pe direcția maritimă.
În funcție de situație, sunt activate mijloacele de intervenție, inclusiv avioane de luptă românești și spaniole, dar și elicoptere.
Avioane românești și spaniole, ridicate pentru monitorizarea dronelor
Radu Oprea a explicat că forțele aeriene intervin atunci când este identificată o amenințare, iar misiunile pot presupune atât monitorizarea țintelor, cât și neutralizarea acestora, dacă situația o impune.
Oficialul a amintit și de performanțele piloților români, care au reușit să doboare șase drone până în prezent, potrivit declarației sale.
Acesta i-a descris drept militari cu rezultate remarcabile în cadrul misiunilor NATO, subliniind că pregătirea și capacitatea de reacție a forțelor aeriene sunt esențiale în actualul context de securitate.