Explozie într-o casă din Iași, după o acumulare de gaze. Un bărbat a fost rănit

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 nov. 2026, 12:57

Un bărbat de 58 de ani din Iași a fost rănit într-o explozie produsă în locuința sa, pe strada Poienilor. Acesta a suferit arsuri de gradele II și III, după o acumulare de gaze provocată, cel mai probabil, de o problemă la aragaz.

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