Explozie într-o casă din Iași, după o acumulare de gaze. Un bărbat a fost rănit
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Un bărbat de 58 de ani din Iași a fost rănit într-o explozie produsă în locuința sa, pe strada Poienilor. Acesta a suferit arsuri de gradele II și III, după o acumulare de gaze provocată, cel mai probabil, de o problemă la aragaz.
Pompierii și echipajele medicale au intervenit de urgență la locul deflagrației, produsă pe strada Poienilor. Bărbatul rănit a fost găsit conștient și cooperant, însă prezenta arsuri de gradele II și III la nivelul membrelor superioare și inferioare.
La locul exploziei au fost mobilizate două autospeciale de intervenție cu apă și spumă, precum și un echipaj medical cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.
Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, bărbatul în vârstă de 58 de ani era conștient și putea comunica cu salvatorii în momentul în care aceștia au ajuns la locuință. Evaluarea medicală inițială a indicat arsuri de gradul II pe aproximativ 20% din suprafața corpului.
Primele cercetări efectuate de pompieri au stabilit că explozia a fost provocată de aprinderea gazelor acumulate în interiorul locuinței. Una dintre cauzele probabile identificate de specialiști este folosirea necorespunzătoare a sistemului de aprindere al aragazului.
„La sosirea echipajelor de intervenţie a fost identificată o persoană conştientă şi cooperantă, care prezenta arsuri de gradul II pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală. În urma verificărilor efectuate la locul intervenţiei, s-a constatat că deflagraţia s-a produs ca urmare a aprinderii gazelor acumulate. Cauza probabilă a evenimentului a fost utilizarea defectuoasă a sistemului de aprindere al aparatului de preparat hrana”, au transmis reprezentanții ISU Iași.
Bărbatul rănit în explozia din Iași a fost transportat la Spitalul Sfântul Spiridon
După acordarea primului ajutor la fața locului, victima a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”.
Medicul Diana Cimpoeșu, coordonatorul UPU-SMURD Iași, a precizat că pacientul prezenta arsuri termice de gradele II și III la nivelul membrelor superioare și inferioare, pe aproximativ 20% din suprafața corporală.
Bărbatul avea și probleme medicale preexistente, fiind diagnosticat cu neoplasm de laringe și având traheostomă. La momentul preluării de către echipajul medical, starea sa era stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator.
„O singură victimă implicată (apelantul), de 58 de ani. Are neoplasm de laringe cu traheostomă, arsură termică gradul II - III pe membrele superioare şi inferioare - aproximativ 20%. A fost preluat de un echipaj SAJ tip C, stabil hemodinamic şi respirator”, a declarat dr. Diana Cimpoeșu.
Ce recomandă pompierii pentru prevenirea exploziilor provocate de acumulările de gaze
În urma incidentului de pe strada Poienilor, pompierii reamintesc importanța verificării periodice a instalațiilor de alimentare cu gaze naturale și a aparatelor utilizate în gospodărie.
Sistemele de aprindere defecte sau folosirea necorespunzătoare a echipamentelor care funcționează cu gaz pot favoriza acumularea gazelor în încăperi și pot crea condiții pentru producerea unor explozii.
ISU recomandă cetățenilor să nu utilizeze aparate care prezintă defecțiuni și să solicite verificarea acestora de către personal autorizat.
Totodată, dacă simt miros de gaze în locuință, oamenii trebuie să evite aprinderea flăcărilor și acționarea întrerupătoarelor electrice, să părăsească imediat imobilul și să sune la 112 dintr-un loc sigur, în exteriorul clădirii.
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