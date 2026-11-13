Ți-ai pierdut permisul sau talonul mașinii? Le poți obține online, fără cozi la ghișeu. Ce trebuie să faci

Șoferii care își pierd permisul de conducere sau talonul mașinii pot obține un duplicat fără să mai stea la cozi la ghișeu. Documentele pot fi solicitate online, prin platforma Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), indiferent de județul în care locuiesc conducătorii auto. Există însă o condiție: aceștia trebuie să dețină un cont de utilizator validat. În cazul pierderii cărții de identitate a vehiculului sau a plăcuțelor de înmatriculare, procedura este diferită.
Ai pierdut permisul sau talonul auto? Cum poți obține un duplicat direct de pe internet
Începând din 2025, șoferii din România pot solicita online duplicate ale certificatelor de înmatriculare, cunoscute și sub denumirea de taloane auto. Serviciul este disponibil cetățenilor indiferent de domiciliu, cu condiția să aibă un cont activ pe platforma Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. De asemenea, șoferii care și-au pierdut permisul de conducere pot solicita online eliberarea unui nou document, serviciul electronic pentru emiterea duplicatelor fiind disponibil încă din 2024.
Obținerea unui duplicat al permisului de conducere nu trebuie confundată cu preschimbarea documentului atunci când acesta expiră. În cazul unui permis pierdut sau deteriorat, duplicatul păstrează perioada de valabilitate a documentului inițial. Pentru accesarea serviciului online, șoferii trebuie să completeze cererea, să încarce documentele solicitate și să achite contravaloarea noului permis.
O singură vizită la ghișeu pentru crearea contului. De ce documente au nevoie șoferii
Pentru a beneficia de serviciile electronice, conducătorii auto trebuie să își creeze mai întâi un cont pe platforma DGPCI. Aceasta este singura etapă care presupune o deplasare fizică la ghișeu, deoarece identitatea solicitantului trebuie verificată înainte de activarea contului. Șoferii se pot prezenta la orice ghișeu de permise sau înmatriculări, indiferent de județul în care au domiciliul, având asupra lor doar actul de identitate.
După validarea identității și activarea contului, utilizatorii pot accesa serviciile electronice disponibile pe platformă, fără să mai fie necesară prezentarea la ghișeu pentru fiecare solicitare. Cei care au deja un cont validat pot depune direct cererea pentru eliberarea unui duplicat al permisului sau al certificatului de înmatriculare. Astfel, nu este necesară crearea unui cont separat pentru fiecare document, conform Avocatnet.ro.
Ce documente nu pot fi obținute online. Șoferii trebuie să meargă în continuare la ghișeu
Există și situații în care procedura nu poate fi realizată integral pe internet. Una dintre acestea privește pierderea sau deteriorarea plăcuțelor cu numerele de înmatriculare ale autoturismului. Șoferii care au nevoie de duplicate ale acestora trebuie să se prezinte fizic la ghișeele Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor, deoarece plăcuțele nu pot fi obținute prin intermediul serviciului electronic.
O altă procedură distinctă este cea pentru eliberarea unui duplicat al cărții de identitate a vehiculului (CIV). Documentul este emis de Registrul Auto Român, nu de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, iar proprietarii trebuie să prezinte mașina pentru identificare.
Ce trebuie să faci dacă ai pierdut cartea de identitate a mașinii
Registrul Auto Român (RAR) eliberează duplicate ale cărții de identitate a vehiculului la orice reprezentanță din țară, indiferent de domiciliul solicitantului. Programările se pot face telefonic, prin call-center, sau online. Spre deosebire de permisul de conducere și talonul auto, obținerea unui duplicat al cărții de identitate presupune prezentarea obligatorie a vehiculului la RAR, pentru identificarea acestuia.
Proprietarii care solicită un duplicat al CIV trebuie să completeze o cerere și să prezinte actul de identitate. În cazul în care solicitantul nu figurează ca deținător al vehiculului în evidențele autorității de înmatriculare, sunt necesare și documente care să demonstreze dreptul legal asupra mașinii, precum contractul de vânzare-cumpărare, factura sau actul de adjudecare.
Dacă solicitarea este făcută de o altă persoană decât proprietarul vehiculului, este necesar și un document de reprezentare legală. În cazul în care proprietarul este o persoană fizică, trebuie prezentată o împuternicire notarială. Dacă mașina aparține unei firme, reprezentantul acesteia trebuie să prezinte o delegație.