Ți-ai pierdut permisul sau talonul mașinii? Le poți obține online, fără cozi la ghișeu. Ce trebuie să faci

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 15:33

Șoferii care își pierd permisul de conducere sau talonul mașinii pot obține un duplicat fără să mai stea la cozi la ghișeu. Documentele pot fi solicitate online, prin platforma Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), indiferent de județul în care locuiesc conducătorii auto. Există însă o condiție: aceștia trebuie să dețină un cont de utilizator validat. În cazul pierderii cărții de identitate a vehiculului sau a plăcuțelor de înmatriculare, procedura este diferită.

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