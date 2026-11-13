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Panică într-o benzinărie din Neamț, după ce o stație AdBlue a luat foc! Angajații au intervenit rapid
Intervenție pompieri /Foto: ISU Neamț
Pompierii din Neamț au intervenit, vineri, la o benzinărie din comuna Dumbrava Roșie, după ce a început să iasă fum de la o stație de aditivi AdBlue. Din fericire, incendiul a fost localizat și lichidat chiar de către angajații stației, cu ajutorul stingătoarelor, înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Nicio persoană nu a fost rănită.
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