Panică într-o benzinărie din Neamț, după ce o stație AdBlue a luat foc! Angajații au intervenit rapid

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 13:13

Pompierii din Neamț au intervenit, vineri, la o benzinărie din comuna Dumbrava Roșie, după ce a început să iasă fum de la o stație de aditivi AdBlue. Din fericire, incendiul a fost localizat și lichidat chiar de către angajații stației, cu ajutorul stingătoarelor, înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Nicio persoană nu a fost rănită.

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