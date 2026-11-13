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Panică într-o benzinărie din Neamț, după ce o stație AdBlue a luat foc! Angajații au intervenit rapid

Intervenție pompieri /Foto: ISU Neamț

Intervenție pompieri /Foto: ISU Neamț

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 13:13

Pompierii din Neamț au intervenit, vineri, la o benzinărie din comuna Dumbrava Roșie, după ce a început să iasă fum de la o stație de aditivi AdBlue. Din fericire, incendiul a fost localizat și lichidat chiar de către angajații stației, cu ajutorul stingătoarelor, înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, pompierii au fost alertați printr-un apel la 112 cu privire la degajări de fum provenite de la o stație de aditivi AdBlue amplasată într-o benzinărie din comuna Dumbrava Roșie.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri și Poliție. La sosire, salvatorii au constatat că angajații operatorului economic interveniseră deja pentru stingerea incendiului.

De la ce a pornit incendiul de la stația AdBlue

În urma verificărilor efectuate la fața locului, pompierii au stabilit că incidentul a fost provocat de efectul termic al curentului electric de la instalația de încălzire a skid-ului AdBlue.

Ajunşi la locul indicat, pompierii au constatat că personalul operatorului economic a acţionat cu ajutorul stingătoarelor pentru localizarea şi lichidarea incendiului. După evaluarea situaţiei de la faţa locului, s-a constatat că evenimentul s-a produs din cauza efectului termic al curentului electric de la instalaţia de încălzire a skid-ului Adblue,

au transmis reprezentanții ISU Neamț..

Reprezentanții instituției au precizat că, în urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime.

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