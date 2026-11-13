Pericol pentru șoferi în zona Muntelui Godeanu! Pietre desprinse de pe versanți au ajuns pe șosea: drumarii intervin

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 13 nov. 2026, 09:49

Circulația rutieră se desfășoară cu restricții și este dirijată pe DN67D, vineri dimineață, 13 noiembrie, în zona Muntelui Godeanu, unde echipele Secției de Drumuri Naționale (SDN) Orșova intervin pentru îndepărtarea pietrelor desprinse de pe versanți și ajunse pe carosabil. Intervențiile au început încă din cursul nopții, pe fondul precipitațiilor din ultimele zile, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP).

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