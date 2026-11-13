Pericol pentru șoferi în zona Muntelui Godeanu! Pietre desprinse de pe versanți au ajuns pe șosea: drumarii intervin

Circulația rutieră se desfășoară cu restricții și este dirijată pe DN67D, vineri dimineață, 13 noiembrie, în zona Muntelui Godeanu, unde echipele Secției de Drumuri Naționale (SDN) Orșova intervin pentru îndepărtarea pietrelor desprinse de pe versanți și ajunse pe carosabil. Intervențiile au început încă din cursul nopții, pe fondul precipitațiilor din ultimele zile, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP).
Echipele Secției de Drumuri Naționale (SDN) Orșova acționează pe DN67D, în zona Muntelui Godeanu, pentru îndepărtarea materialului pietros căzut de pe versanți pe partea carosabilă, transmit reprezentanții Direcției Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, într-o informare postată vineri dimineață, 13 noiembrie, pe Facebook.
Intervenție în zona Muntelui Godeanu/ Facebook DRPD Craiova
Potrivit sursei citate, intervenția a început în cursul nopții trecute și continuă pentru eliminarea pietrelor și asigurarea condițiilor de circulație în siguranță. Pe durata lucrărilor, traficul rutier în zona intervențiilor se desfășoară dirijat, iar șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență și să respecte indicațiile personalului aflat în teren.
Intervenție în zona Muntelui Godeanu/ Facebook DRPD Craiova
Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova le recomandă conducătorilor auto să evite oprirea sau staționarea în zonele de versant. Pentru pauze, aceștia trebuie să folosească parcările special amenajate și să le evite pe cele aflate în imediata apropiere a versanților.
Ce avertisment au primit șoferii
Precipitațiile din ultimele zile pot favoriza desprinderea unor noi fragmente de rocă de pe versanți, existând în continuare riscul ca pietrele să ajungă pe carosabil.
Șoferii care tranzitează DN67D, în zona Muntelui Godeanu, sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită și să adapteze viteza la condițiile de drum.