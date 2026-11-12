Interdicție pentru funcționarii care filmează controalele cu telefonul personal. Care este propunerea

O propunere legislativă depusă la Senat prevede reguli noi pentru înregistrările realizate în timpul controalelor efectuate de autoritățile publice. Dacă proiectul va fi adoptat, funcționarii nu vor mai putea folosi telefoanele personale pentru a filma verificările și nici nu vor avea voie să transmită imaginile în direct pe Facebook, TikTok sau alte platforme online. Înregistrările vor fi realizate exclusiv cu echipamente puse la dispoziție de instituții.
Filmările vor fi făcute doar cu dispozitive de serviciu
Propunerea, înregistrată la Senat, se referă la toate autoritățile și instituțiile publice care au atribuții de control. Acestea vor trebui să folosească exclusiv dispozitive de serviciu pentru înregistrările audio-video realizate în timpul verificărilor.
Telefoanele mobile personale, camerele foto sau alte echipamente proprii nu vor mai putea fi utilizate de angajați pentru filmarea controalelor. De asemenea, transmiterea în direct a imaginilor pe rețelele sociale va fi interzisă.
Echipamentele oficiale vor trebui inventariate și securizate de instituțiile care le folosesc, iar fiecare autoritate va avea obligația să stabilească proceduri interne privind utilizarea, gestionarea și arhivarea înregistrărilor.
Înregistrările vor deveni secrete de serviciu
Una dintre prevederile importante ale proiectului este clasificarea imaginilor și înregistrărilor audio realizate în timpul controalelor drept informații secrete de serviciu. Acestea vor avea un regim strict de acces, stocare și păstrare.
Potrivit proiectului, înregistrările vor trebui evidențiate în registre speciale și păstrate pentru o perioadă de cel puțin trei ani. Măsura urmărește să limiteze accesul neautorizat și distribuirea imaginilor în spațiul public.
Amenzi de până la 30.000 de lei
Propunerea legislativă introduce și sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor privind înregistrările. Amenzile prevăzute în proiect sunt cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei.
Instituțiile publice vor avea la dispoziție șase luni de la intrarea în vigoare a legii pentru a elabora procedurile interne și pentru a organiza sistemul de utilizare și păstrare a înregistrărilor. Cheltuielile pentru echipamente și implementare ar urma să fie suportate din bugetele proprii.
Proiectul trebuie să treacă de Parlament
Inițiativa a fost depusă la Senat pe 11 noiembrie 2026 și se află în prezent în prima etapă a procedurii legislative. Senatul este prima cameră sesizată, iar după dezbatere și vot proiectul va ajunge la Camera Deputaților.