Interdicție pentru funcționarii care filmează controalele cu telefonul personal. Care este propunerea

Publicat 12 nov. 2026, 17:03 Actualizat 12 nov. 2026, 17:09

O propunere legislativă depusă la Senat prevede reguli noi pentru înregistrările realizate în timpul controalelor efectuate de autoritățile publice. Dacă proiectul va fi adoptat, funcționarii nu vor mai putea folosi telefoanele personale pentru a filma verificările și nici nu vor avea voie să transmită imaginile în direct pe Facebook, TikTok sau alte platforme online. Înregistrările vor fi realizate exclusiv cu echipamente puse la dispoziție de instituții.

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