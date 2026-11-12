Cuplari.ro împlinește 20 de ani și se relansează: povestea uneia dintre cele mai vechi platforme românești de dating
Sursa imagine: https://cuplari.ro
În 2006, românii își puneau statusuri pe Yahoo Messenger, își făceau conturi pe Hi5 și descopereau că internetul poate fi mai mult decât o sursă de informații. Era și un loc în care puteau cunoaște oameni noi. În acel an apărea Cuplari.ro, una dintre primele platforme românești dedicate datingului și întâlnirilor online. Două decenii mai târziu, site-ul marchează 20 de ani de existență printr-o relansare adaptată noii generații de utilizatori.
În 20 de ani, aproape totul s-a schimbat în lumea digitală. Au apărut smartphone-urile, rețelele sociale au devenit parte din viața de zi cu zi, iar aplicațiile de dating au transformat modul în care oamenii încep relații. Ceea ce în 2006 părea o experiență neobișnuită este astăzi o modalitate firească de a cunoaște pe cineva.
Un lucru a rămas însă neschimbat: dorința de a găsi o persoană cu care să ai ceva în comun.
Aceasta este și ideea de la care a pornit Cuplari.ro, platforma românească de dating și matrimoniale lansată în 2006, care intră acum într-o nouă etapă. Cu o experiență modernizată, funcții de compatibilitate și posibilitatea de a descoperi persoane singure din propriul oraș, site-ul încearcă să aducă mai aproape două generații de utilizatori: cei care au descoperit întâlnirile online în urmă cu două decenii și cei pentru care datingul digital face deja parte din viața obișnuită.
Cum arăta datingul online în România anului 2006
Astăzi, un mesaj trimis unei persoane necunoscute pe o aplicație de dating nu mai surprinde pe nimeni. În 2006, lucrurile erau diferite.
Internetul era accesat în principal de pe calculator, fotografiile se încărcau mai greu, iar conversațiile puteau continua săptămâni întregi pe Yahoo Messenger. Rețelele sociale erau la început, iar ideea de a-ți întâlni viitorul partener online era încă însoțită de întrebări și prejudecăți.
Primele site-uri de matrimoniale și întâlniri online ofereau ceva ce nu era întotdeauna ușor de găsit în viața de zi cu zi: posibilitatea de a cunoaște persoane din afara cercului de prieteni, fără să depinzi de întâmplare.
Pentru cineva dintr-un oraș mic, internetul putea deschide oportunități de socializare dincolo de comunitatea locală. Pentru o persoană mutată recent în București sau în alt oraș mare, putea reprezenta o alternativă la întâlnirile prin intermediul colegilor și prietenilor.
În această perioadă a apărut Cuplari.ro, un proiect românesc construit în jurul unei idei simple: oamenii care vor să se cunoască ar trebui să aibă un loc dedicat acestui lucru.
Două decenii în care internetul a schimbat regulile întâlnirilor
De la profilurile simple și conversațiile pe desktop, datingul online a ajuns la platforme mobile, filtre de căutare, interese comune și instrumente care îi ajută pe utilizatori să descopere persoane compatibile.
Schimbările nu au fost doar tehnologice. S-a transformat și felul în care societatea privește relațiile începute pe internet.
Dacă în trecut mulți evitau să povestească unde și-au cunoscut partenerul, astăzi întâlnirile online sunt un subiect obișnuit de conversație. O relație poate începe la facultate, la birou, prin prieteni sau printr-un mesaj trimis pe o platformă de dating.
Cuplari.ro a traversat această evoluție, iar aniversarea celor 20 de ani devine și momentul unei schimbări de direcție: de la imaginea clasică a site-urilor de matrimoniale la o experiență de dating construită pentru prezent.
Cuplari.ro se reinventează: mai puțină complicație, mai multă compatibilitate
Relansarea platformei vine într-un moment în care utilizatorii au la dispoziție numeroase aplicații și servicii pentru socializare, însă mai multe opțiuni nu înseamnă automat și conexiuni mai bune.
Poți avea sute de profiluri în față și totuși să nu știi cu cine ai putea purta o conversație interesantă. Poți primi mesaje, dar să descoperi abia după câteva zile că persoana respectivă caută ceva complet diferit.
Noua versiune Cuplari.ro încearcă să simplifice această experiență, punând accent pe descoperirea persoanelor cu pasiuni, preferințe și intenții asemănătoare.
Compatibilitatea începe cu lucrurile pe care le aveți în comun
Unul dintre elementele noii experiențe este prezentarea compatibilității dintre utilizatori.
În loc să se bazeze exclusiv pe fotografii și pe informații generale, platforma evidențiază și interesele comune. Muzica, festivalurile, călătoriile, hobby-urile sau modul în care fiecare privește o posibilă relație pot oferi indicii utile înainte de primul mesaj.
De exemplu, două persoane pasionate de concerte și călătorii pot descoperi mai ușor un subiect comun decât dacă ar începe conversația fără să știe nimic una despre cealaltă.
Aceste informații nu pot prezice succesul unei relații și nici nu înlocuiesc chimia dintre oameni. Pot însă transforma un simplu „Bună, ce faci?” într-o discuție care pornește de la ceva concret.
Persoane singure din București, Cluj, Iași și din alte orașe
O altă direcție importantă este componenta locală.
Cuplari.ro permite descoperirea persoanelor singure din diferite orașe ale României, inclusiv București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov și Constanța.
Ideea este practică: pentru mulți utilizatori, distanța contează. O conversație online poate fi plăcută, dar posibilitatea de a transforma acea discuție într-o întâlnire reală depinde și de cât de aproape locuiesc cele două persoane.
În orașele mari, unde programul încărcat reduce ocaziile de socializare, căutarea locală poate ajuta oamenii să descopere persoane pe care altfel nu le-ar întâlni. În orașele mai mici, o platformă de dating poate extinde cercul obișnuit de cunoștințe.
De la matrimoniale la dating: de ce nu toată lumea caută același lucru
În urmă cu 20 de ani, cuvântul „matrimoniale” era asociat frecvent cu anunțurile persoanelor care își doreau o relație serioasă sau căsătorie. Astăzi, termenul „dating” descrie o experiență mai largă și mai flexibilă.
Unii utilizatori își doresc o relație stabilă. Alții vor să cunoască persoane noi, să iasă la întâlniri sau pur și simplu să vadă dacă există compatibilitate cu cineva.
Niciuna dintre aceste intenții nu presupune că o relație trebuie să urmeze un scenariu prestabilit.
Cuplari.ro păstrează legătura cu domeniul matrimonialelor online, dar își construiește noua identitate în jurul datingului modern. Platforma nu funcționează ca o agenție matrimonială și nu promite să găsească partenerul perfect pentru fiecare utilizator.
În schimb, oferă un spațiu în care adulții pot descoperi persoane noi, își pot exprima preferințele și pot decide singuri cum evoluează o conversație.
Această diferență este importantă într-o perioadă în care oamenii vor să aibă mai mult control asupra propriei vieți sentimentale, fără presiunea unor așteptări impuse din exterior.
Siguranța, una dintre marile provocări ale datingului modern
Odată cu popularizarea întâlnirilor online, au devenit mai importante și întrebările legate de autenticitatea profilurilor, protejarea informațiilor personale și comportamentul utilizatorilor.
Dincolo de design și funcționalități, încrederea rămâne un element esențial pentru orice platformă de dating.
Cuplari.ro include mecanisme de moderare, verificare și raportare a profilurilor, precum și posibilitatea de a bloca utilizatorii cu care cineva nu dorește să mai interacționeze.
Platforma pune la dispoziție și recomandări despre identificarea comportamentelor suspecte, protejarea datelor personale și organizarea întâlnirilor în condiții de siguranță.
Un profil verificat nu înlocuiește prudența
Chiar și atunci când un cont trece printr-o procedură de verificare, acest lucru nu garantează intențiile sau comportamentul persoanei din spatele profilului.
De aceea, utilizatorii sunt încurajați să nu ofere date personale sensibile, să evite solicitările de bani și să aleagă locuri publice pentru primele întâlniri.
Siguranța online nu înseamnă doar existența unor instrumente tehnice, ci și capacitatea fiecărei persoane de a recunoaște situațiile în care este necesară mai multă precauție.
De ce avem nevoie de dating online într-o lume în care suntem permanent conectați?
La prima vedere, pare un paradox. Comunicăm zilnic prin mesaje, rețele sociale și aplicații, avem acces la comunități din întreaga lume și putem intra în contact cu aproape oricine. Cu toate acestea, găsirea unui partener potrivit nu a devenit neapărat mai simplă.
Programul de lucru, responsabilitățile personale, mutarea într-un oraș nou sau cercurile sociale deja formate pot limita oportunitățile de a cunoaște oameni.
În București, de exemplu, două persoane cu interese asemănătoare pot locui la câteva străzi distanță fără să ajungă vreodată să interacționeze. Frecventează locuri diferite, au programe diferite și nu împart același grup de prieteni.
O platformă de dating creează un context în care aceste persoane se pot descoperi.
Nu elimină emoțiile primei întâlniri, nu garantează compatibilitatea și nici nu transformă fiecare conversație într-o relație. Dar poate face primul pas mai accesibil.
Iar uneori tocmai primul pas este cel mai dificil.
Un proiect românesc într-o piață a aplicațiilor internaționale
Astăzi, piața datingului online este dominată în percepția publică de aplicații internaționale, cu milioane de utilizatori și resurse tehnologice considerabile.
În acest peisaj, o platformă românească are posibilitatea să se diferențieze prin atenția acordată publicului local: căutarea persoanelor din orașele României, comunicarea în limba română și o experiență construită în jurul preferințelor utilizatorilor de aici.
Pentru Cuplari.ro, cei 20 de ani de existență reprezintă o parte importantă a identității sale. Site-ul a apărut înainte ca smartphone-urile și aplicațiile moderne de dating să devină obișnuite, iar acum încearcă să răspundă așteptărilor unei generații care folosește internetul într-un mod complet diferit.
Relansarea nu înseamnă doar un design actualizat. Înseamnă și o schimbare de perspectivă: de la simpla afișare a profilurilor la evidențierea intereselor comune, a compatibilității și a posibilității de a cunoaște persoane din apropiere.
Cum funcționează noul Cuplari.ro
Platforma se adresează exclusiv persoanelor care au împlinit 18 ani, iar crearea unui cont este gratuită.
Utilizatorii își pot construi un profil personal, pot adăuga fotografii și informații despre pasiuni, pot explora profilurile altor membri și pot descoperi persoane cu care au lucruri în comun.
Interfața este adaptată navigării de pe telefon și calculator, iar experiența pune accent pe accesul rapid la profiluri și funcțiile de interacțiune.
Site-ul oferă atât acces gratuit, cât și opțiuni Premium contra cost pentru anumite funcționalități suplimentare.
Pentru cei care sunt la început în lumea întâlnirilor online, platforma include și articole, întrebări frecvente și recomandări despre relații, comunicare și siguranță.
20 de ani de Cuplari.ro. Internetul s-a schimbat, dar primul mesaj a rămas la fel de important
În 2006, o conversație putea începe cu un mesaj pe Yahoo Messenger și continua ore întregi în fața calculatorului. În 2026, aceeași conversație poate începe pe telefon, într-o pauză de cafea sau în drum spre casă.
Tehnologia a făcut întâlnirile mai accesibile și a schimbat modul în care descoperim persoane noi. Nu a schimbat însă emoția de a trimite primul mesaj, curiozitatea de a cunoaște pe cineva sau bucuria unei conversații care se transformă într-o întâlnire.
La două decenii de la apariție, Cuplari.ro își propune să continue povestea începută în 2006, într-o versiune adaptată modului în care oamenii comunică astăzi.
Pentru că, indiferent câte lucruri se schimbă pe internet, unele povești încep la fel: doi oameni, câteva lucruri în comun și curajul unuia dintre ei de a spune primul „Bună”.
Noua versiune a platformei românești de dating și matrimoniale este disponibilă pe Cuplari.ro, pentru persoanele adulte care vor să cunoască oameni noi, să socializeze sau să descopere o posibilă relație.
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