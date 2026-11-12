Cuplari.ro împlinește 20 de ani și se relansează: povestea uneia dintre cele mai vechi platforme românești de dating

Scris de Catalina Anghel Publicat: 12 nov. 2026, 14:39

În 2006, românii își puneau statusuri pe Yahoo Messenger, își făceau conturi pe Hi5 și descopereau că internetul poate fi mai mult decât o sursă de informații. Era și un loc în care puteau cunoaște oameni noi. În acel an apărea Cuplari.ro, una dintre primele platforme românești dedicate datingului și întâlnirilor online. Două decenii mai târziu, site-ul marchează 20 de ani de existență printr-o relansare adaptată noii generații de utilizatori.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dating