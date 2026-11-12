Timpi de așteptare de până la patru ore pentru camioanele care ies din România prin Vama Siret: care este motivul

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 12:21

Timpii de așteptare pentru camioanele care ies din România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret au ajuns la aproximativ 240 de minute, respectiv patru ore, pe fondul creșterii numărului de transporturi de mărfuri din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, anunță joi dimineață, 12 noiembrie, Poliția de Frontieră Română, într-un mesaj publicat pe Facebook.

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