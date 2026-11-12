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Timpi de așteptare de până la patru ore pentru camioanele care ies din România prin Vama Siret: care este motivul

Poliția de Frontieră/ Foto: Facebook

Poliția de Frontieră/ Foto: Facebook

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 12:21

Timpii de așteptare pentru camioanele care ies din România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret au ajuns la aproximativ 240 de minute, respectiv patru ore, pe fondul creșterii numărului de transporturi de mărfuri din perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, anunță joi dimineață, 12 noiembrie, Poliția de Frontieră Română, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit mesajului publicat joi dimineață, 12 noiembrie, de Poliția de Frontieră Română, aproximativ 260 de automarfare se aflau în așteptare pe teritoriul României pentru efectuarea formalităților de trecere a frontierei.

Reprezentanții instituției precizează că aglomerația este determinată de „numărul mare de camioane care se prezintă la controlul de frontieră”, în contextul intensificării transporturilor de mărfuri înaintea sărbătorilor de iarnă.

Această situație este determinată de numărul mare de camioane care se prezintă la controlul de frontieră, pe fondul intensificării transporturilor de mărfuri în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă. În acest moment, aproximativ 260 de automarfare se află în așteptare pe teritoriul României, pentru efectuarea formalităților de trecere a frontierei,

transmit polițiștii de frontieră.

Pentru gestionarea situației și reducerea timpilor de așteptare, Poliția de Frontieră anunță că a suplimentat personalul și a operaționalizat arterele de control la „capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere”.

De asemenea, sunt utilizate stații mobile de control, menite să contribuie la procesarea mai rapidă a camioanelor și la fluidizarea traficului.

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