Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Bărbat lovit mortal de tren în județul Galați. Circulația feroviară, oprită între Hanu Conachi și Tudor Vladimirescu
Cale ferată
Un bărbat a murit joi dimineață, 12 noiembrie, după ce a fost lovit de un tren între localitățile Hanu Conachi și Tudor Vladimirescu, din județul Galați. Circulația feroviară a fost oprită în zonă, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News