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Bărbat lovit mortal de tren în județul Galați. Circulația feroviară, oprită între Hanu Conachi și Tudor Vladimirescu

Cale ferată

Cale ferată

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 09:32

Un bărbat a murit joi dimineață, 12 noiembrie, după ce a fost lovit de un tren între localitățile Hanu Conachi și Tudor Vladimirescu, din județul Galați. Circulația feroviară a fost oprită în zonă, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați.

Victima, găsită decedată la fața locului

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Galați, la locul accidentului au fost trimise echipaje de intervenție și medicale. Salvatorii au constatat însă că bărbatul nu mai prezenta semne vitale.

O persoană a fost lovită de tren între localitățile Hanu Conachi și Tudor Vladimirescu. Victima, un bărbat, a fost găsită decedată la fața locului. La locul accidentului s-au deplasat o autospecială de stingere de la Stația de Pompieri Ivești și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean,

a transmis ISU Galați.

Circulația trenurilor, oprită în zona accidentului

Potrivit sursei citate, traficul feroviar este oprit între localitățile Hanu Conachi și Tudor Vladimirescu, în zona în care s-a produs accidentul.

Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc informații legate de identitatea victimei și nici de cauzele care au dus la producerea accidentului care a dus la decesul acesteia.

Poliția va demara o anchetă în urma căreia va stabili toate aceste aspecte.

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