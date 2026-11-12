Bărbat lovit mortal de tren în județul Galați. Circulația feroviară, oprită între Hanu Conachi și Tudor Vladimirescu

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 09:32

Un bărbat a murit joi dimineață, 12 noiembrie, după ce a fost lovit de un tren între localitățile Hanu Conachi și Tudor Vladimirescu, din județul Galați. Circulația feroviară a fost oprită în zonă, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați.

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