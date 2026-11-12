Povestea gimnastei din România care s-a călugărit la 25 de ani. Motivul pentru care a renunțat la sportul de performanță

Publicat 12 nov. 2026, 12:47 Actualizat 12 nov. 2026, 12:56

Cristina Lichi practica gimnastica de performanță, dar - pe când avea doar 25 de ani - a decis să renunțe la cariera sportivă și să intre în viața monahală, la Mănăstirea Bogdana, din Rădăuți, în județul Suceava. Aici a primit numele Ecaterina, după Sfânta Ecaterina, care este considerată ocrotitoarea celor învățați și a iubitorilor de carte. Acum, ea îngrijește peste 150 de copii abandonați sau victime ale abuzurilor.

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