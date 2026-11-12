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Povestea gimnastei din România care s-a călugărit la 25 de ani. Motivul pentru care a renunțat la sportul de performanță

Maica Ecaterina, de la Mănăstirea Bogdana, din Rădăuți (FOTO - captură TVR)

Maica Ecaterina, de la Mănăstirea Bogdana, din Rădăuți (FOTO - captură TVR)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 nov. 2026, 12:47
Actualizat12 nov. 2026, 12:56

Cristina Lichi practica gimnastica de performanță, dar - pe când avea doar 25 de ani - a decis să renunțe la cariera sportivă și să intre în viața monahală, la Mănăstirea Bogdana, din Rădăuți, în județul Suceava. Aici a primit numele Ecaterina, după Sfânta Ecaterina, care este considerată ocrotitoarea celor învățați și a iubitorilor de carte. Acum, ea îngrijește peste 150 de copii abandonați sau victime ale abuzurilor.

Ulterior, a urmat studii de psihologie și asistență medicală, cunoștințe care îi sunt de folos în activitatea desfășurată alături de cei peste 150 de copiii aflați în situații dificile, pe care îi are în grijă. Așadar, acum își dedică în totalitatea viața lui Dumnezeu și copiilor, mulți dintre ei fiind abandonați sau chiar victime ale abuzurilor, scrie as.ro.

Pentru unul sunt mamă, pentru unul sunt soră, pentru unul sunt prietenă. Mă transform în ceea ce au nevoie, ca să le pot fi de folos. Noi ne îmbrățișăm foarte mult, plângem împreună, râdem împreună, stau permanent în mijlocul lor. Cred că Dumnezeu m-a pregătit pentru asta înainte de a crede eu că sunt pregătită să fac asta. Sunt un pion prin care Dumnezeu vrea să facă ceva pe pământ

a explicat fosta gimnastă, precizând că cel mai mic copil aflat în grija sa are 7 ani, iar cel mai mare... 25 de ani.

De altfel, ea consideră că fiecare copil care ajunge în centrul din Rădăuți are un motiv pentru care a intrat în viața ei, iar responsabilitatea sa este aceea de a oferi sprijin și încredere.

Fiecare copil care a pășit pe poartă nu a venit întâmplător, iar misiunea mea este să fac ceva pentru el. Primii au ajuns aici acum 12 ani. Au fost cazați în căsuțele colorate, unde își gospodăresc lucrurile, își fac temele și își construiesc planurile de viitor. Nu cred că m-am culcat vreodată fără să mă gândesc la ei, la ce li s-a întâmplat, la cei plecați în familiile lor sau la copiii care au plecat de la noi. Binele trebuie să simți că îl faci. Misiunea omului este să facă bine, iar binele face parte din ființa noastră

a mai mărturisit Maica Ecaterina.
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