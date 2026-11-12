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CFR Călători reduce perioada de cumpărare a biletelor în avans. Când pot fi achiziționate biletele pentru decembrie

CFR Călători

CFR Călători

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 14:12

CFR Călători a anunțat o schimbare importantă pentru românii care își planifică deplasările cu trenul în luna decembrie. Compania va reduce temporar perioada în care biletele pot fi cumpărate în avans, în contextul pregătirii noului Mers al Trenurilor 2026/2027, care va intra în vigoare pe 13 decembrie. Măsura vizează atât călătoriile în țară, cât și cele în străinătate, însă datele de la care pasagerii își pot cumpăra biletele diferă în funcție de destinație.

CFR Călători schimbă perioada de cumpărare a biletelor. Ce trebuie să știe pasagerii

În contextul pregătirii noului Mers al Trenurilor, CFR Călători a stabilit un calendar temporar pentru vânzarea biletelor. Românii care vor să călătorească în țară cu trenurile care pleacă pe 11 și 12 decembrie, dar și cu cele care vor circula potrivit noului program, vor putea cumpăra bilete începând cu 2 decembrie 2026. Pentru călătoriile internaționale, biletele vor fi disponibile mai devreme, începând cu 16 noiembrie.

CFR Călători:

Emiterea legitimațiilor de călătorie pentru trenurile cu plecare în datele de 11 și 12 decembrie 2026, precum şi pentru trenurile care vor circula conform noului Plan de Mers al Trenurilor 2026/2027, va fi posibilă, în traficul intern, începând cu data de 2 decembrie 2026, iar în traficul internațional, începând cu data de 16 noiembrie 2026.

Biletele pentru Republica Moldova și Ucraina fac excepție. Ce anunță CFR Călători

Calendarul anunțat pentru trenurile internaționale nu se aplică însă tuturor destinațiilor. Reprezentanții CFR Călători au precizat că rutele operate în colaborare cu administrațiile feroviare din Republica Moldova (CFM) și Ucraina (UZ) fac excepție. Compania nu a primit încă programele de circulație de la operatorii feroviari din cele două țări, astfel că, deocamdată, nu poate anunța o dată de la care pasagerii își vor putea cumpăra biletele pentru aceste călătorii.

CFR Călători:

CFR Călători nu a primit încă programele de circulație aferente de la CFM și UZ și nu poate estima data emiterii biletelor pentru aceste rute, a precizat operatorul feroviar.

Totodată, reprezentanții companiei au transmis că perioada de cumpărare a biletelor în avans ar putea suferi noi modificări. Aceasta ar putea fi prelungită sau redusă, în funcție de eventualele schimbări care vor interveni până la datele anunțate pentru punerea în vânzare a biletelor.

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