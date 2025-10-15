Proiectul prevede ca apa livrată pentru uz casnic să nu mai fie taxată cu TVA, în limita unui consum lunar de 5 metri cubi. Peste această cantitate, tarifele ar rămâne neschimbate. Propunerea a fost înaintată Senatului pe 9 octombrie, în vederea dezbaterii și adoptării în procedură normală, și vizează modificarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Reducerea directă a facturii la întreținere

În prezent, serviciile de apă și canalizare sunt taxate cu o cotă de TVA de 11%, majorată recent de la 9%. Eliminarea acestei taxe ar echivala cu o scădere de 11% din valoarea totală a facturii, o reducere semnificativă pentru consumatorii casnici. La un tarif mediu de 14,50 lei pe metrul cub fără TVA, prețul final actual este de 16 lei. Pentru un consum de 5 metri cubi, factura ajunge la aproximativ 80 de lei, însă în condițiile noii măsuri, suma ar scădea la aproape 72 de lei.

Prețurile diferă de la oraș la oraș

Tarifele la apă nu sunt uniforme la nivel național. În unele orașe, cum ar fi Ploiești, prețul este de sub 7 lei pe metrul cub, în timp ce în județul Neamț depășește 18 lei. Aceste diferențe au fost criticate de parlamentarii social-democrați, care consideră că locuitorii României suportă costuri disproporționate.

Nemulțumirile legate de costurile serviciilor

„În prezent, cetăţenii României, în special cei care locuiesc la bloc, suportă costuri de până la 10-11 ori mai mari decât ar fi normal, diferenţiat, în fimcţie de regiune. Serviciul vital de apă potabilă nu trebuie să fie transformat într-o susă de profit excesiv, iar pierderile din reţea şi lipsa de investiţii nu trebuie să fie imputate tot populaţiei. Reţelele de apă sunt în mare parte vechi, cu pierderi uriaşe, iar aceste costuri sunt suportate de cetăţeni. Dacă investiţiile majore în reţelele de apă sunt realizate de primării şi consilii judeţene, atunci cetăţeanul nu trebuie să plătească pierderile din reţea, adică un consum pe care nu l-a realizat. O altă situaţie delicată este şi atunci când sunt ploi torenţiale şi se inundă subsolurile şi străzile, iar costurile suplimentare în uma acestui fenomen, sunt suportate tot de cetăţeni”, au scris legislatorii în expunerea de motive.

Consumul real, criteriul unic de plată

Inițiatorii susțin că sistemul actual de facturare trebuie ajustat astfel încât fiecare consumator să achite doar pentru apa măsurată de contorul propriu. Ei atrag atenția că pierderile din rețea și problemele de infrastructură nu pot fi transferate către populație. Proiectul subliniază că investițiile majore în modernizarea rețelelor sunt, de regulă, realizate de autoritățile locale și de consiliile județene.

Argumentele care însoțesc proiectul de lege

În expunerea de motive, parlamentarii afirmă că măsura are în vedere „suportabilitatea limitată a consumatorilor”, dar și nevoia continuă de investiții în infrastructura de apă. „Având în vedere suportabilitatea limitată a consumatorilor, precum şi faptul că în perioada următoare sunt necesare noi şi noi investiţii care să aducă România în rândul ţărilor care să poată asigura servicii de apă tuturor locuitorilor din surse sigure, este imperios necesar eliminarea cotei de TVA pentru consumatorii casnici, în limita a 5 metri cubi pe lună, de persoană”, arată inițiatorii propunerii legislative.

