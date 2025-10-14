”O să fie şi este mai bine. Mă uit pe hartă şi în zona de Colentina, în zona de Tei, aveam astăzi avarii acolo, pentru că se repune în funcţie sistemul care a fost schimbat”, a declarat Stelian Bujduveanu. Primarul a anunţat că se închid aceste lucrări, potrivit sursei.

”Am dispus să nu mai dăm drumul la niciun şantier pe perioada iernii. Vara, Bucureştiul funcţionează în două CET-uri din patru, iar pe zona de sud, unde a mai fost o avarie la final săptămânii trecute, avaria a fost datorată Elcenului, pentru că un CET din cele două a picat. În momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului complet, pentru că ne pregătim de încălzire pentru iarnă şi toate cele patru CET-uri vor funcţiona”, a dat asigurări edilul.

Potrivit lui, este esenţial ca Bucureştiul să funcţioneze cu toate cele patru CET-uri la parametri maximi, pentru că o parte din bucureştieni au reclamat că nu au apă caldă, dar marea majoritate care au avut avarii au reclamat că nu este la parametrii la care trebuie să fie apa.

”Îi pot asigura pe bucureştieni că în zona de Sectorul 2, am vorbit mai întâi despre zona de Tei, Colentina, în această săptămână va fi pus în funcţie un nou sistem care nu va mai avea nicio avarie” a spus Bujduveanu.

Primarul interimar a subliniat că la primăvară, când începe din nou sezonul de vară şi nu va mai fi atât de mare necesitatea de agent termic, mai ales pe partea de încălzire, vor redeschide alte şantiere. Primarul a arătat că de 35 de ani care nu s-a investit deloc în sistemul centralizat, pentru că banii în pământ nu se văd, şi atunci primarii succesivi au ales să lase Bucureştiul într-o ruină.

”Avem 1.000 de kilometri de reţea principală, care este şi cea mai avariată, cele care pleacă din CET în punctele secundare şi reţeaua secundară, iar din 1.000 de kilometri, până acum, pe mandatul precedent şi actual, am reuşit să schimbăm 250 de kilometric, deci un sfert din reţea este reabilitat complet”, a conchis Stelian Bujduveanu.