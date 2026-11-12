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Reformă în administrația din România. Peste 100 de instituții și companii de stat ar putea dispărea

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 nov. 2026, 19:26
Actualizat12 nov. 2026, 19:58
SursăRealitatea PLUS

Peste 100 de instituții și companii de stat ar putea fi desființate sau comasate, în cadrul unui amplu proces de reorganizare a aparatului administrativ. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi cerut lui Marian Neacșu, viceprim-ministru și ministru de Interne, să pregătească un plan de restructurare fără menajamente, care să vizeze atât instituțiile publice, cât și companiile de stat. Măsura ar avea ca obiectiv reducerea cheltuielilor bugetare și eficientizarea administrației centrale și teritoriale.

PSD vizează comasarea a peste 100 de instituții și companii de stat

Doi președinți de consilii județene, Ialomița și Călărași au anunțat că ar dori o comasare voluntară. Eu vreau să îi felicit pe acest pe această cale, în primul rând pentru că au spart gheața. Pe acest subiect și practic spărgând gheața, deschid dezbaterea și pe județe pe care mulți o privesc cu cu scepticism. Practic ce dorim? ca acele comune, acele comunități mai dezvoltate și mai sustenabile, într-un pe termen mediuși lung, să trateze și comunitățile subdezvoltate, care altfel sau mai puțin dezvoltate care altfel chiar că ar fi condamnat subdezvoltări

a declarat Dragoș Benea, europarlamentar PSD.

Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna (PSD), susține că procesul de comasare este, în această etapă, voluntar și că nicio comună nu poate fi comasată fără acordul cetățenilor, exprimat prin referendum.

Noi am susținut că această comasare este voluntară în această etapă. Nicio comună nu poate fi comasată fără acordul propriilor cetățeni exprimat prin referendum. Pragul de referință de la care a pornit această discuție privind programul de comasare din proiect încă, este de 1500 de locuitori. Cifra de 3.000 de locuitori care a circulat în ultimele zile în spațiul public, nu se regăsește în proiectul analizat

a spus Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna (PSD).

Președintele CJ Olt: ”Statul românesc trebuie ridicat”

Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt (PSD), susține reorganizarea teritorială și comasarea unor localități, dar atrage atenția că satele și comunele nu trebuie marginalizate, subliniind că dezvoltarea României trebuie să includă și comunitățile mici, nu doar marile orașe.

Vreau să vă spun că eu sunt de acord cu o lege care să privească reorganizarea teritorială și comasarea unor localități. Dar de aici până a spune că în localitățile se direcționează bani și nu se face nimic, nu este adevărat. Să știți, statul românesc trebuie ridicat. România nu este formată din marile orașe care poată să se susțină singur. Deci nu este corect, România este formată și din sate și comune care merită să le ridicăm

a transmis social-democratul.
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