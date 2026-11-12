Grindeanu cere verificarea contractelor din programul SAFE. „Unele ridică mari semne de întrebare”

Publicat 12 nov. 2026, 07:31 Actualizat 12 nov. 2026, 07:32 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un avertisment exploziv privind modul în care sunt cheltuite miliardele de euro alocate prin programul SAFE. Social-democratul a afirmat că i-a cerut ministrului Radu Oprea să verifice și zecile de contracte mai mici derulate în cadrul programului de înzestrare, dincolo de marile acorduri deja cunoscute, despre care spune că unele ridică semne serioase de întrebare.

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