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Politica· 1 min citire
Grindeanu cere verificarea contractelor din programul SAFE. „Unele ridică mari semne de întrebare”
Sorin Grindeanu - PSD (Profimedia)
Publicat12 nov. 2026, 07:31
Actualizat12 nov. 2026, 07:32
SursăRealitatea.net realitatea plus
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un avertisment exploziv privind modul în care sunt cheltuite miliardele de euro alocate prin programul SAFE. Social-democratul a afirmat că i-a cerut ministrului Radu Oprea să verifice și zecile de contracte mai mici derulate în cadrul programului de înzestrare, dincolo de marile acorduri deja cunoscute, despre care spune că unele ridică semne serioase de întrebare.
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