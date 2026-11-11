Deputatul USR Emanuel Ungureanu amenință cu suspendarea lui Nicușor Dan. Mai sunt necesare doar 18 voturi, susține acesta

Tensiunile dintre Nicușor Dan și USR ies la iveală după conferința de presă susținută de președinte la Palatul Cotroceni. Deputatul Emanuel Ungureanu a lansat un avertisment dur pe Facebook, unde a vorbit despre posibilitatea suspendării șefului statului. Parlamentarul susține că mai sunt necesare doar 18 voturi pentru declanșarea procedurii și recunoaște că se abține cu greu să nu semneze chiar el un asemenea demers, conform Realitatea PLUS.
Deputatul USR Emanuel Ungureanu, mesaj dur pentru Nicușor Dan
Reacția deputatului vine după conferința de presă în care Nicușor Dan a abordat situația politică și a vorbit despre relațiile dintre partidele aflate la guvernare. Șeful statului a explicat inclusiv de ce PNL și USR nu ar fi putut guverna fără un dialog cu PSD. Declarațiile sale au provocat nemulțumirea lui Emanuel Ungureanu, care a adus în discuție un scenariu cu urmări politice majore: suspendarea președintelui României.
18 voturi până la declanșarea procedurii de suspendare, a scris Emanuel Ungureanu, deputat USR, pe pagina sa de Facebook.
Parlamentarul nu s-a oprit însă aici și i-a transmis un mesaj direct președintelui, exprimându-și nemulțumirea față de acesta. Ungureanu a recunoscut că ia în calcul inclusiv semnarea demersului pentru suspendarea lui Nicușor Dan, deși face parte din formațiunea care se află într-o alianță politică alături de liberali. Mesajul său a fost unul personal, adresat direct șefului statului.
Nicușor, dacă ai ști ce greu mă abțin să nu semnez suspendarea ta. Numai bunul Dumnezeu știe, a transmis Emanuel Ungureanu, deputat USR.
Criticile lui Nicușor Dan și planurile politice ale alianței PNL-USR
Avertismentul deputatului USR apare în contextul declarațiilor făcute de Nicușor Dan despre situația politică actuală. În conferința de la Cotroceni, președintele a vorbit critic despre partidul condus de Dominic Fritz, dar a evitat să ofere o evaluare clară a guvernării lui Ilie Bolojan. Șeful statului a lăsat totuși să se înțeleagă că România a traversat o perioadă de criză, marcată de măsuri care au afectat populația și puterea de cumpărare a românilor.
În același timp, liberalii încearcă să își consolideze poziția politică prin atragerea altor formațiuni. PNL a făcut deja pași către o fuziune cu Forța Dreptei, iar Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea începerii unor negocieri cu partide mai mici, inclusiv PMP. Scopul este formarea unei alianțe politice mai largi, care ar putea avea un rol important inclusiv la următoarele alegeri.