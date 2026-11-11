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Anca Alexandrescu, după eșecul moțiunii împotriva lui Nazare: „AUR, cu Simion, este izolat și în plan intern și extern”

Jurnalista Anca Alexandrescu

Jurnalista Anca Alexandrescu

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat11 nov. 2026, 15:07
Actualizat11 nov. 2026, 15:08
SursăRealitatea.net realitatea plus

Eșecul moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, reprezintă o nouă dovadă că partidul condus de George Simion merge într-o direcție care îl împinge spre o izolare tot mai accentuată, este de părere Anca Alexandrescu. Într-o intervenție la Realitatea Plus, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a subliniat că nici măcar toți senatorii AUR nu și-au susținut propriul demers, considerând că situația confirmă problemele interne și lipsa de perspectivă politică a formațiunii.

Alexandrescu: N-au fost în stare să-și susțină și să-și voteze propria moțiune

În intervenția sa, Anca Alexandrescu a atras atenția că moțiunea simplă avusese 34 de semnături, dintre care 30 de la AUR,  numărul voturilor a fost mult mai mic.

Nu a fost votată astăzi decât de 21 de senatori. N-au fost în stare să-și susțină și să-și voteze propria moțiune. De altfel, se vede și din reacția AUR la declarațiile lui Nicușor Dan de aseară că este o degringoladă și un haos, nu numai la nivel de comunicare, ci și în modul de a face politică.

a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".

Jurnalista a subliniat că, în opinia sa, situația de miercuri se adaugă altora din ultima perioadă, care ar trebui să le semnaleze oamenilor de calitate din partid că direcția în care merg nu este cea potrivită. De asemenea, ea consideră că această situație ar trebui să ridice semne de întrebare cu privire la ceea ce se întâmplă în interiorul partidului.

Am spus în permanență, de aproape șase luni de zile, faptul că acest tip de politică, bazat pe lozinci, pe promisiuni fără suport, pe minciuni legate de alegeri anticipate și suspendarea lui Nicușor Dan, va duce AUR într-o zonă de izolare. Așa cum vedeți, AUR este izolat și în plan intern și în plan extern Nu vedeți că George Simion este concentrat doar pentru a se certa cu Alexandrescu, cu Realitatea Plus, cu toți foștii parteneri, în loc să vină cu soluții concrete, să vină cu program de guvernare, să vină cu o formulă de guvern.

a mai precizat realizatoarea Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu a mai spus că un alt semnal important este reprezentat de plecările din AUR și că, cel mai probabil, acest proces se va accentua în perioada următoare.

Se va continua acest lucru și o să vedeți că o să crească, pe măsură ce trece timpul, această majoritate stabilă, care va duce la izolarea completă a AUR.

Va ajunge la păcălirea propriului electorat, (...) deoarece nu va reuși niciodată să ajungă la guvernare cu un astfel de comportament politic.

susține Alexandrescu.

Alexandrescu: Nicușor Dan a inceput o bătălie pentru o parte din alegătorii lui Simion

Făcând legătura între discursul de marți seară al președintelui Nicușor Dan și apelul său către românii care au votat AUR, jurnalista a afirmat că acest lucru nu înseamnă că șeful statului ar face campanie electorală pentru AUR, ci, dimpotrivă, că încearcă să atragă o parte din electoratul acestui partid.

Aseară a început, de fapt, o bătălie pentru un electorat pe care Nicușor Dan l-a pierdut din cei șase milioane de oameni care l-au votat la alegerile din 2025, nu pentru că îl plăceau pe Nicușor Dan, ci pentru că au căzut în capcana acelei propagande cu rușii, cu boții, cu rublele și așa mai departe. Sunt niște oameni care și-au dorit normalitate și care au fost păcăliți de această campanie.

De asemenea, Nicușor Dan s-a adresat unei părți a votanților lui George Simion, dintre cei 5,2 milioane, care nu erau cu toții simpatizanți ai lui George Simion și ai lui Călin Georgescu, ci pur și simplu erau sătui de politicile globaliștilor

a declarat Anca Aelxandrescu.

 

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