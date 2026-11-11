Anca Alexandrescu, după eșecul moțiunii împotriva lui Nazare: „AUR, cu Simion, este izolat și în plan intern și extern”

Publicat 11 nov. 2026, 15:07 Actualizat 11 nov. 2026, 15:08 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Eșecul moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, reprezintă o nouă dovadă că partidul condus de George Simion merge într-o direcție care îl împinge spre o izolare tot mai accentuată, este de părere Anca Alexandrescu. Într-o intervenție la Realitatea Plus, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a subliniat că nici măcar toți senatorii AUR nu și-au susținut propriul demers, considerând că situația confirmă problemele interne și lipsa de perspectivă politică a formațiunii.

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