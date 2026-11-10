Parlamentul României beneficiază de un program de formare în domeniul inteligenţei artificiale, iniţiat de deputatul Andrei Baciu în parteneriat cu ONU

Parlamentarii români vor avea parte de un program de formare în domeniul inteligenţei artificiale, iniţiat de deputatul Andrei Baciu în parteneriat cu ONU. Timp de trei zile, deputații, senatorii și personalul parlamentar participă la antrenamente și colocvii susținute de experți ai Organizației Națiunilor Unite, într-un context în care AI influențează deja economia, administrația publică, securitatea și chiar procesele democratice.
În perioada 10-12 noiembrie 2026, Parlamentul României găzduiește un program de formare în domeniul inteligenței artificiale, organizat cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite, prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), se arată într-un comunicatal deputatului PNL Andrei Baciu.
Experți ONU veniți din New York și Singapore
Programul va fi susținut de doi specialiști internaționali ai UNDP, veniți special la București: Aleida Ferreyra, coordonator global pentru instituții democratice și procese digitale în cadrul UNDP New York, și Jayant Narayan, expert în digitalizare, inteligență artificială și inovare la Centrul Global pentru Tehnologie al UNDP din Singapore.
Deputatul PNL consideră că pregătirea parlamentarilor în acest domeniu a devenit esențială, în contextul în care AI influențează deja viața de zi cu zi a cetățenilor.
„Inteligența artificială nu mai este o tehnologie a viitorului, ci o realitate care influențează deja viața cetățenilor, economia, piața muncii, educația, sănătatea și funcționarea instituțiilor publice”, a subliniat Andrei Baciu.
Deepfake, dezinformare și securitate cibernetică, pe agenda cursurilor
Parlamentarii vor analiza și provocările generate de dezvoltarea accelerată a tehnologiilor bazate pe AI, de la dezinformare și manipulare prin conținut deepfake până la protecția datelor și securitatea cibernetică.
Primul pas către o strategie națională privind AI
Deputatul liberal afirmă că programul reprezintă doar începutul unui demers mai amplu, prin care își propune să aducă inteligența artificială în centrul dezbaterilor parlamentare și să consolideze capacitatea instituțională a statului în acest domeniu.
Este un prim pas dintr-un demers mai amplu prin care îmi propun să aduc inteligența artificială în centrul dezbaterilor parlamentare și să susțin dezvoltarea capacității instituționale în acest domeniu, a explicat Baciu.
Potrivit organizatorilor, ziua de 10 noiembrie este dedicată parlamentarilor, iar sesiunile din 11 și 12 noiembrie sunt rezervate personalului parlamentar.