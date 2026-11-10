Investiții de 1,3 miliarde de euro în energia verde din România, până în 2030. Anunțul ministrului Mediului

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 nov. 2026, 10:17

România ar urma să beneficieze de investiții de 1,3 miliarde de euro în sectorul energiei regenerabile până în 2030. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, într-un mesaj publicat marți pe Facebook, mesaj ce vine după participarea ministrului la lansarea oficială a companiei HELLENiQ Renewables în România. Evenimentul a avut loc luni, 9 noiembrie, în prezența lui Andreas Shiamishis, CEO al HELLENiQ ENERGY - unul dintre cele mai importante grupuri energetice din Grecia.

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