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Politica· 1 min citire

Investiții de 1,3 miliarde de euro în energia verde din România, până în 2030. Anunțul ministrului Mediului

Ministrul Natalia Intotero, alături de Andreas Shiamishis/ Profimedia

Ministrul Natalia Intotero, alături de Andreas Shiamishis/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 nov. 2026, 10:17

România ar urma să beneficieze de investiții de 1,3 miliarde de euro în sectorul energiei regenerabile până în 2030. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, într-un mesaj publicat marți pe Facebook, mesaj ce vine după participarea ministrului la lansarea oficială a companiei HELLENiQ Renewables în România. Evenimentul a avut loc luni, 9 noiembrie, în prezența lui Andreas Shiamishis, CEO al HELLENiQ ENERGY - unul dintre cele mai importante grupuri energetice din Grecia.

Potrivit Nataliei Intotero, investițiile anunțate până în 2030 reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea economiei românești, crearea de noi locuri de muncă și consolidarea independenței energetice a țării.

Ministrul Mediului a subliniat, în mesajul postat pe Facebook, că România are nevoie de investiții care să crească producția internă de energie și să contribuie la reducerea costurilor pentru populație.

1,3 miliarde de euro până în 2030, investiții anunțate pentru dezvoltarea energiei regenerabile în țara noastră. O veste bună pentru economia României, pentru noi locuri de muncă și pentru consolidarea independenței energetice!,

a transmis Natalia Intotero.

Ce obiective susține Ministerul Mediului

În mesajul său, ministrul social-democrat a evidențiat importanța dezvoltării proiectelor de energie curată, cu respectarea cerințelor de protecție a mediului și a biodiversității.

Natalia Intotero a precizat că susține investițiile care pot contribui atât la dezvoltarea economică, cât și la protejarea resurselor naturale.

Ca ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, susțin investițiile care aduc dezvoltare economică, dar și respect pentru natură și biodiversitate. Avem nevoie de energie curată, de investiții responsabile și de rezultate concrete pentru oameni!,

a precizat Intotero.

Oficialul de la Mediu a salutat, totodată, consolidarea parteneriatului dintre România și Grecia prin proiecte de asemenea amploare, în contextul dezvoltării sectorului energiei regenerabile.

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