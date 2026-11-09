Advertising
Advertising
ExclusivPolitica· 1 min citire
Claudiu Târziu, despre vizita Ursulei von der Leyen: „Nu mai vrem taxe verzi inventate la Bruxelles, care ne cresc facturile”
Claudiu Târziu / Sursa foto - Arhivă
Publicat9 nov. 2026, 17:54
Actualizat9 nov. 2026, 18:20
SursăRealitatea PLUS
Vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în România a provocat reacții în spațiul politic. Claudiu Târziu a transmis un mesaj critic la adresa politicilor europene și a cerut ca țara noastră să își susțină mai ferm propriile interese în relația cu instituțiile de la Bruxelles. Printre principalele revendicări se numără sprijinul concret pentru securitatea la Marea Neagră, protejarea consumatorilor de costurile suplimentare generate de taxele verzi și asigurarea finanțării necesare pentru agricultura românească.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News