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Claudiu Târziu, despre vizita Ursulei von der Leyen: „Nu mai vrem taxe verzi inventate la Bruxelles, care ne cresc facturile”

Claudiu Târziu / Sursa foto - Arhivă

Claudiu Târziu / Sursa foto - Arhivă

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat9 nov. 2026, 17:54
Actualizat9 nov. 2026, 18:20
SursăRealitatea PLUS

Vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în România a provocat reacții în spațiul politic. Claudiu Târziu a transmis un mesaj critic la adresa politicilor europene și a cerut ca țara noastră să își susțină mai ferm propriile interese în relația cu instituțiile de la Bruxelles. Printre principalele revendicări se numără sprijinul concret pentru securitatea la Marea Neagră, protejarea consumatorilor de costurile suplimentare generate de taxele verzi și asigurarea finanțării necesare pentru agricultura românească.

Politicianul consideră că România nu ar trebui să se limiteze la acceptarea solicitărilor venite din partea oficialilor europeni, ci trebuie să prezinte, la rândul său, o listă clară de așteptări și priorități.

Claudiu Târziu cere României să își apere mai ferm interesele în fața Bruxelles-ului

În comentariul său referitor la vizita Ursulei von der Leyen la București, Claudiu Târziu a susținut că oficialul european ar fi venit cu o serie de solicitări pentru autoritățile române, așa cum s-ar fi întâmplat și în cazul altor vizite la nivel înalt.

Acesta a atras atenția, în direct la Realitatea PLUS, că România trebuie să își prezinte propriile cerințe și să negocieze mai hotărât în interiorul Uniunii Europene.

În primul rând, despre vizita doamnei Ursula von der Leyen. Dumneaei a venit, probabil, la București, așa cum obișnuiește, așa cum au făcut și predecesorii săi, cu o listă de sarcini. Adică să ne mai dea niște sarcini, nu nouă, celor care ocupă funcții înalte de conducere în România.

În condițiile acestea, cred că ar trebui să avansăm și noi lista așteptărilor noastre, pentru că da, am fost elevul silitor, elevul cuminte, care nu a pus niciodată probleme în Uniunea Europeană. Dar ar trebui să se mai știe și că avem niște lucruri pe care le așteptăm în favoarea noastră.

În primul rând, dacă tot și-a pus pe agenda de discuții problema securității la Marea Neagră, am vrea să știm cum ne ajută în mod eficient și pragmatic Comisia Europeană în această privință. Nu vrem doar împrumuturi, vrem să primim un ajutor real și, dacă se poate, cât mai rapid, pentru că suntem într-o zonă foarte periculoasă.

Vedem foarte bine că nu mai există certitudinea pentru armatori că pot să facă transporturi pe Marea Neagră. De aceea au crescut foarte mult costurile de transport, de aceea și asiguratorii au majorat primele de asigurare, iar în curând Marea Neagră ar putea să fie închisă din această pricină.

În al doilea rând, vine iarna și vrem să avem căldură în case. Nu mai vrem taxe verzi inventate la Bruxelles, care ne cresc facturile.

În al treilea rând, securitatea alimentară. Se discută și în aceste zile, dar și în perioada următoare, despre banii pe care ar trebui să-i primească fermierii și despre fondurile alocate în viitorul ciclu financiar multianual.

a declarat Claudiu Târziu.

Agricultura românească, o altă prioritate invocată de Claudiu Târziu

Al treilea subiect adus în discuție a fost securitatea alimentară și finanțarea agriculturii. Claudiu Târziu a atras atenția asupra dezbaterilor privind sumele care vor ajunge la fermieri și asupra bugetului destinat agriculturii în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

Și nu în ultimul rând, este de dezbătut modul în care vede doamna președintă a Comisiei Europene primirea rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Pentru că, până vom reuși noi să ne reunificăm, ar fi bine să-i punem pe frații noștri din Republica Moldova la adăpost, în Uniunea Europeană.

Iată doar câteva priorități pe care le-am schițat rapid. Este, evident, o listă redusă, dar aceste obiective sunt esențiale și de mare interes chiar și pentru Bruxelles, nu doar pentru București.

Am vrea să vedem ce angajamente ferme își poate lua Comisia Europeană în privința acestor lucruri. Dar, evident, în acest moment, n-am mari speranțe în privința unor astfel de angajamente.

Totuși, îmi fac datoria să atrag atenția că o vizită care se soldează doar cu discuții purtate între patru ochi și cu comunicate de presă care nu spun nimic nu înseamnă nimic pentru români și nu le va fi de folos acestora.

În privința rectificării bugetare, vom vedea exact ce calcule și-a făcut noul cabinet și pe ce resurse se bazează. Pentru că cerințele sunt mari, iar posibilitățile sunt mici și nu am văzut sursele din care vor veni banii.

a completat Claudiu Târziu.
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