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ExclusivPolitica· 1 min citire
Contractele care au îngropat liberalii în datorii. Date bombă: Dan Motreanu, dat în judecată
Publicat9 nov. 2026, 17:08
Actualizat9 nov. 2026, 17:09
SursăRealitatea PLUS
Este cutremur în PNL după ce liberalii au decis să-i dea în judecată pe cei care au coordonat campania lui Nicolae Ciucă. Situația este cu atât mai ciudată cu cât șeful de campanie de atunci al lui Ciucă a fost Dan Motreanu, cel care acum a fost ales în conducerea PNL, dar care este și apropiat al liderului Ilie Bolojan. Contractele, susțin liberalii, ar fi îngropat partidul în datorii. Realitatea PLUS i-a solicitat punct de vedere lui Dan Motreanu, dar până la acest moment nu a oferit un răspuns.
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