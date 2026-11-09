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Contractele care au îngropat liberalii în datorii. Date bombă: Dan Motreanu, dat în judecată

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 nov. 2026, 17:08
Actualizat9 nov. 2026, 17:09
SursăRealitatea PLUS

Este cutremur în PNL după ce liberalii au decis să-i dea în judecată pe cei care au coordonat campania lui Nicolae Ciucă. Situația este cu atât mai ciudată cu cât șeful de campanie de atunci al lui Ciucă a fost Dan Motreanu, cel care acum a fost ales în conducerea PNL, dar care este și apropiat al liderului Ilie Bolojan. Contractele, susțin liberalii, ar fi îngropat partidul în datorii. Realitatea PLUS i-a solicitat punct de vedere lui Dan Motreanu, dar până la acest moment nu a oferit un răspuns.

Coordonatorii campaniei lui Nicolae Ciucă, pe lista neagră a PNL

Relația apropiată dintre Ilie Bolojan și Dan Motreanu s-ar fi rupt după ce conducerea PNL ar fi decis, potrivit presei, în ședința desfășurată la Vila Lac, să deschidă acțiuni în instanță împotriva fostului președinte Nicolae Ciucă și a altor membri ai vechii conduceri.

Situația ridică semne de întrebare, tocmai pentru că cel care a coordonat campania lui Nicolae Ciucă este chiar Dan Motreanu, cel care acum ocupă o poziție de conducere în cadrul partidului, fix lângă Ilie Bolojan.

„Guvernul Bolojean a căzut nu pentru că a pus România pe o direcție greșită. Guvernul Bolojean a căzut pentru că a încercat să schimbe direcția pe care a fost pusă România de PSD de 35 de ani.”

Demersul vizează contractele considerate dezavantajoase pentru partid, aprobate și semnate în perioada fostei conduceri, despre care actualii lideri susțin că au contribuit la acumularea datoriilor. Decizia vine după ce PNL a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și a fost obligat să restituie peste 14 milioane de lei.

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