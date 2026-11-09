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Politica· 1 min citire
Luca Niculescu, după vizita Ursulei von der Leyen: ”Împreună, putem construi o Europă mai puternică”
FOTO: Inquam Photos / George Călin
Publicat9 nov. 2026, 20:30
Actualizat9 nov. 2026, 20:34
Premierul Luca Niculescu a discutat, luni, la Palatul Victoria, cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre consolidarea securităţii regionale, întărirea Flancului Estic al Uniunii Europene şi priorităţile Guvernului, oficialul român subliniind importanţa sprijinului european pentru dezvoltarea capacităţilor de securitate maritimă la Marea Neagră.
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