Noi înregistrări din ședința de foc a PNL. Thuma i-a reproșat lui Bolojan că nu organizează alegeri în partid

Publicat 9 nov. 2026, 15:47 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Noi înregistrări din ședința PNL, în care mai mulți lideri ai aripii conservatoare i-au reproșat lui Ilie Bolojan atât modul în care conduce partidul, cât și relația cu USR. Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, l-a acuzat pe Bolojan că evită organizarea alegerilor în partid și chiar că îi induce în eroare pe colegii liberali. În aceeași ședință, președintele CJ Brașov, Adrian Veștea, a criticat vehement USR, susținând că membrii formațiunii se atacă reciproc zi de zi, potrivit Realitatea Plus.

Distribuie articolul