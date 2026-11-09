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Noi înregistrări din ședința de foc a PNL. Thuma i-a reproșat lui Bolojan că nu organizează alegeri în partid

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat9 nov. 2026, 15:47
SursăRealitatea.net realitatea plus

Noi înregistrări din ședința PNL, în care mai mulți lideri ai aripii conservatoare i-au reproșat lui Ilie Bolojan atât modul în care conduce partidul, cât și relația cu USR. Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, l-a acuzat pe Bolojan că evită organizarea alegerilor în partid și chiar că îi induce în eroare pe colegii liberali. În aceeași ședință, președintele CJ Brașov, Adrian Veștea, a criticat vehement USR, susținând că membrii formațiunii se atacă reciproc zi de zi, potrivit Realitatea Plus.

H. Thuma: E un statut al partidului, n-am mai avut alegeri în PNL din 2021 în filiale... Vă e frică de competiție?

Le e frică colegilor mei din filiale de competiție? Așteptați ce? Până mai faceți, probabil, mai înscrieți membri în organizații să încercați să vă asigurați un succes?

Din 2021 n-au mai fost alegeri! Nu înțeleg de ce tot fugiți de alegeri? De ce fugiți?

Ilie Bolojan: Domnule Thuma... se va decide, conform statutului, toată procedura în perioada următoare.

Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov:Mă bucur că Robert a spus că îl doare burta de partid pentru că a crescut în PNL. Și eu am crescut în PNL. Cred că pe majoritatea de aici, care am crescut în PNL, îi doare stomacul de ce se întâmplă în partid. Mai puțin pe doamna Oana Gheorghiu, că n-a crescut în partid, a venit doar la final acum, nu? Sau pe domnul Jurcă, domnule Bolojan, sau pe cine ați adus dumneavoastră de la Bihor.

I. Bolojan: Se va decide conform statutului toată procedura în perioada următoare.

H. Thuma: Conform statutului, o dată la patru ani și ați spus și dumneavoastră acum un an că...

I. Bolojan: Domnule Thuma, v-am dat un răspuns, vă mulțumesc.”

H. Thuma: Păi nu este corect răspunsul, că ați mințit acum.

Realitatea Plus.

De asta eu nu cred că, la nivel local, ar trebui să ne facem de pe acum o strategie în care, vezi Doamne, noi vom empatiza foarte bine cu acești oameni care se atacă zi de zi și care fac plângeri încontinuu și că, de fapt, vom avea o prietenie maximă și peste o lună și jumătate ne strângem în brațe și facem listele comune pentru parlamentare. Vreau să țineți cont de aceste lucruri, pentru că sunt niște lucruri care vin din istorie și, de multe ori, istoria se repetă.

a atacat și Adrian Veștea, președinte CJ Brașov.

Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov:

Ce-ați făcut dumneavoastră, domnule Bolojan, de la acel frumos principiu, «filialele să primească ce merită, poziții și așa mai departe»?

O hăituiți pe doamna prim-vicepreședinte Nicoleta Pauliuc. Nu mai poate să fie în Comisia de Apărare nici președinte, acum vreți s-o schimbați luni și din comisie.

Hubert Thuma, președinte CJ Ilfov /Realitatea Plus
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