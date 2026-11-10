Luca Niculescu: România trebuie să se pregătească pentru toate provocările de securitate. Investiții de 16,6 miliarde de euro prin SAFE

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 nov. 2026, 14:15

România trebuie să își consolideze capacitățile de apărare și să se pregătească pentru toate tipurile de amenințări, în contextul incursiunilor aproape zilnice ale dronelor în spațiul aerian național, al riscurilor la adresa navigației în Marea Neagră și al intensificării atacurilor cibernetice, a transmis marți, 10 noiembrie, premierul Luca Niculescu, într-o intervenție video la conferința „Bilanțul sectorului național de securitate în 2026 și prioritățile strategice pentru 2027”, organizată de Defense Romania.

Distribuie articolul