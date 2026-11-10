Luca Niculescu: România trebuie să se pregătească pentru toate provocările de securitate. Investiții de 16,6 miliarde de euro prin SAFE

România trebuie să își consolideze capacitățile de apărare și să se pregătească pentru toate tipurile de amenințări, în contextul incursiunilor aproape zilnice ale dronelor în spațiul aerian național, al riscurilor la adresa navigației în Marea Neagră și al intensificării atacurilor cibernetice, a transmis marți, 10 noiembrie, premierul Luca Niculescu, într-o intervenție video la conferința „Bilanțul sectorului național de securitate în 2026 și prioritățile strategice pentru 2027”, organizată de Defense Romania.
Potrivit prim-ministrului, actualul context de securitate impune investiții în industria națională de apărare, dezvoltarea capacităților de producție și consolidarea rezilienței României și a întregii regiuni.
Cum vor fi folosiți cei 16,6 miliarde de euro alocați României prin Programul SAFE?
Luca Niculescu a subliniat că dezvoltarea unei industrii de apărare puternice și consolidarea capacităților naționale nu mai reprezintă doar obiective economice, ci priorități strategice pentru securitatea țării. În acest sens, premierul a evidențiat investițiile prevăzute prin Programul SAFE, care însumează 16,6 miliarde de euro. Din această sumă, 12,4 miliarde de euro vor fi alocate pentru înzestrarea structurilor din sistemul național de apărare și alte 4,2 miliarde de euro pentru infrastructura cu dublă utilizare.
Printre proiectele de infrastructură menționate se numără capetele Autostrăzii Moldovei, precum și secțiunile Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret.
România analizează accesarea unei noi tranșe de finanțare prin SAFE
Potrivit șefului Guvernului, autoritățile vor analiza posibilitatea accesării unor noi finanțări europene în cadrul celui de-al doilea apel al Programului SAFE, lansat de Comisia Europeană la finalul lunii octombrie. El a precizat însă că o decizie în acest sens va fi însă evaluată în perioada următoare, în funcție de analiza bugetului de stat și de spațiul fiscal disponibil pentru anul viitor.
În intervenția avută, Luca Niculescu a mai spus că România trebuie să valorifice toate oportunitățile de finanțare europeană, nu doar prin SAFE, ci și prin celelalte instrumente și inițiative comune ale Uniunii Europene destinate dezvoltării capacităților de apărare. Aceste resurse ar trebui utilizate integrat, astfel încât să contribuie la dezvoltarea industriei de apărare pe teritoriul României.
România susține crearea unui hub de securitate la Marea Neagră
Un alt subiect abordat de șeful Guvernului a fost legat de inițiativa Comisiei Europene privind crearea unui hub de securitate la Marea Neagră. În acest context, premierul a apreciat că sprijinul european pentru acest proiect este important pentru protejarea cetățenilor și a teritoriului României, în contextul amenințărilor de securitate din regiune.
Luca Niculescu, totodată, a dezvăluit că a discutat luni seară cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre modalitățile prin care România și statele vecine pot beneficia de acest sprijin.
Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Bilanțul sectorului național de securitate în 2026 și prioritățile strategice pentru 2027”, organizată de Defense Romania, eveniment dedicat evaluării provocărilor de securitate și direcțiilor strategice pentru perioada următoare.