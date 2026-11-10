Nicușor Dan, despre reducerea TVA de la 1 ianuarie 2027: „Am pus o singură condiție: nu cu AUR”

Publicat 10 nov. 2026, 21:33 Actualizat 10 nov. 2026, 21:34

Președintele Nicușor Dan a explicat că nu i-a solicitat premierului să reducă TVA de la 1 ianuarie 2027, în schimbul susținerii noului Guvern. Șeful statului a precizat că singura condiție pe care a formulat-o în negocierile pentru depășirea crizei politice a fost ca AUR să nu facă parte din viitoarea formulă de guvernare.

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