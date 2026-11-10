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ExclusivPolitica· 1 min citire
Ioana Ene Dogioiu preia comunicarea PNL, după ce a fost purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan: „Nu mă înscriu în partid. Am contract de muncă”
Ioana Ene Dogioiu a fost numită, marți, șefa Departamentului de Comunicare al PNL, după ce a ocupat funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului condus de Ilie Bolojan. Într-o declarație acordată în exclusivitate Realitatea PLUS, Dogioiu a precizat că noua poziție nu înseamnă aderarea la Partidul Național Liberal și a subliniat că va activa în baza unui contract de muncă
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