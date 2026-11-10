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Ioana Ene Dogioiu preia comunicarea PNL, după ce a fost purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan: „Nu mă înscriu în partid. Am contract de muncă”

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 10 nov. 2026, 16:32

Ioana Ene Dogioiu a fost numită, marți, șefa Departamentului de Comunicare al PNL, după ce a ocupat funcția de purtătoare de cuvânt a Guvernului condus de Ilie Bolojan. Într-o declarație acordată în exclusivitate Realitatea PLUS, Dogioiu a precizat că noua poziție nu înseamnă aderarea la Partidul Național Liberal și a subliniat că va activa în baza unui contract de muncă

Numirea Ioanei Ene Dogioiu va coordona mesajele publice ale formațiunii, aceasta a ținut să clarifice că nu intenționează să devină membru al partidului.

„Nu m-am înscris în PNL și nici nu am de gând să o fac”

Ioana Ene Dogioiu a ținut să clarifice încă de la început că preluarea comunicării PNL nu înseamnă și intrarea sa în politică.

Nu m-am înscris în PNL și nici nu am de gând să o fac. Este un contract de muncă și atât. Trebuie să fie o comunicare eficientă, o comunicare cât mai cuprinzătoare, până la urmă cât mai bine făcută.

Nu am urmărit cu atenție toate comunicările Partidului Național Liberal și modul în care s-a desfășurat relația cu presa, dar voi analiza toate aceste aspecte.

a declarat Ioana Ene Dogioiu.

De ce rămâne în Consiliul de Administrație al Radioului Public

Dogioiu a comentat și situația mandatului său din Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, respingând ideea că noua funcție ar genera un conflict de interese sau o incompatibilitate.

Acele poziții au o componentă de algoritm politic și o componentă de reprezentare instituțională. Eu sunt în continuare desemnată reprezentând Guvernul în Consiliul de Administrație al Radioului.

Mandatul meu nu a fost afectat de decizia CCR (care a invalidat desemnarea membrilor CA ai SRTV și SRR, pe motiv că nu s-a respectat algoritmul politic din Parlament - n.r.) Mandatul meu continuă. Și veți reprezenta în continuare interesele Guvernului? Aici este o neînțelegere. Reprezentantul PNL nu reprezintă interesele PNL-ului. Deci singurul interes pe care îl servești este cel al serviciului public.

a mai precizat Dogioiu, în exclusivitate pentru jurnalista Realitatea PLUS, Alexandra Alexandrescu.”

Fostă jurnalistă și editor politic, Ioana Ene Dogioiu a devenit purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan în iulie 2025. După plecarea Executivului de la Palatul Victoria, și-a încheiat mandatul în octombrie 2026, odată cu învestirea noului guvern condus de Luca Niculescu. A rămas însă membră a Consiliului de Administrație al Radioului Public, poziție în care a fost numită în noiembrie 2025 ca reprezentant al Guvernului.

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