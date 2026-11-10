Bolojan le-a "executat" politic pe Gorghiu și Pauliuc. Cele două liberale, scoase din delegația la NATO după ce l-au atacat pe liderul PNL

Liderul PNL, Ilie Bolojan, continuă consolidarea controlului asupra partidului. Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc au fost înlocuite marți din Delegația permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO, la doar o zi după ce l-au criticat public pe președintele liberalilor și au contestat deciziile conducerii partidului.
Gorghiu și Pauliuc, înlocuite la doar o zi după ce l-au criticat public pe Bolojan
Plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților a aprobat marți modificarea componenței Delegației permanente la Adunarea Parlamentară a NATO, la propunerea grupurilor parlamentare ale PNL. În urma votului, senatoarele Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc au fost înlocuite de Iulian Silviu Coșa și Robert Sighiartău, a anunțat Realitatea Plus.
Decizia vine la numai o zi după ce Gorghiu și Pauliuc l-au criticat dur pe președintele PNL pentru ultimatumul adresat parlamentarilor liberali care au atacat în instanță hotărârile adoptate la Congresul Extraordinar al formațiunii din 21 iunie.
Nicoleta Pauliuc a declarat că nu este intimidată de amenințarea excluderii din grupurile parlamentare și a calificat demersul conducerii drept unul „autoritar”. La rândul său, Alina Gorghiu a susținut că este victima unui „șantaj” politic și a cerut reanalizarea deciziei pe care o consideră ilegală.
Conflictul din interiorul PNL este alimentat de procesul deschis de mai mulți lideri liberali împotriva hotărârilor adoptate la congres. Printre cei care au contestat în instanță deciziile partidului se află Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.
În aceeași ședință, Parlamentul a aprobat și alte modificări în delegațiile externe. Senatorul PSD Daniel Zamfir, devenit între timp ministru al Economiei, a fost înlocuit în delegația la NATO de Ionel Floroiu, iar deputatul USR Ionuț Moșteanu a fost desemnat membru titular. Totodată, Victor Ponta a fost numit în Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre.