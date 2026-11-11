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Politica· 2 min citire

Luca Niculescu, mesaj de Ziua Veteranilor: „Securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO”

Luca Niculescu/ Facebook

Luca Niculescu/ Facebook

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 15:20

Premierul Luca Niculescu a transmis miercuri, 11 noiembrie, un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, în care a adus un omagiu militarilor români care au participat la misiuni în teatrele de operații internaționale. Cu acest prilej, șeful Guvernului a subliniat contribuția acestora la securitatea comună, vorbind atât despre sacrificiul celor care nu s-au mai întors din misiuni, cât și despre responsabilitatea statului de a-i sprijini pe veterani și pe familiile acestora. „Securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO, ci și de ceea ce facem noi, de contribuția noastră la securitatea comună”, a transmis premierul în mesajul publicat pe site-ul Guvernului României.

În mesajul transmis miercuri și publicat pe site-ul Guvernului României, Luca Niculescu a amintit că, în ultimele decenii, militarii români au participat la misiuni în Afganistan, Irak, Balcanii de Vest și în alte zone de conflict, demonstrând că România este un partener de încredere pentru aliații săi.

De-a lungul ultimelor decenii, militarii noștri au fost prezenți în Afganistan, Irak, în Balcanii de Vest și în alte zone de conflict. Grație lor, România a putut demonstra că este un partener pe care aliații săi în cauza menținerii păcii se pot baza concret,

a declarat premierul.

Șeful Guvernului a subliniat, în context, că Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații este și un prilej de comemorare a militarilor care și-au pierdut viața în misiuni, dar și de recunoaștere a sacrificiilor celor care s-au întors cu răni fizice sau nevăzute.

Avem datoria să ne gândim, astăzi, la toți militarii români care nu s-au mai întors din misiuni, la cei care au revenit acasă purtând răni vizibile sau nevăzute și la familiile care le stau alături,

a transmis Luca Niculescu.

Ce obligații are statul român față de veteranii de război?

Premierul a insistat asupra responsabilității autorităților de a transforma respectul și recunoștința față de veterani în măsuri concrete de sprijin.

În mesajul său, șeful Executivului a enumerat,a stfel, nevoile care trebuie să beneficieze de atenția statului: sprijinul acordat militarilor răniți, accesul la îngrijire și recuperare, reintegrarea în viața civilă și grija față de familiile celor care au căzut la datorie.

Respectul și recunoștința pe care le datorăm veteranilor trebuie să se regăsească și în felul în care statul român își îndeplinește obligațiile față de ei,

a subliniat premierul.

11 noiembrie, ziua în care a căzut primul militar român în Afganistan

În mesajul transmis miercuri, Luca Niculescu a amintit și de semnificația istorică a datei de 11 noiembrie.

11 noiembrie este ziua în care România l-a pierdut, în urmă cu 23 de ani, pe sublocotenentul Iosif Silviu Fogarași, primul militar român căzut la datorie în Afganistan. Marcăm, azi, și armistițiul care a oprit cumplita încleștare din Primul Război Mondial, în 1918, în care militarii noștri s-au acoperit de gloria sacrificiului lor suprem.

a arătat Luca Niculescu.
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații/ Facebook Guvernul României

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații/ Facebook Guvernul României

„Veteranii noștri știu cel mai bine ce înseamnă viața în nesiguranță”

Premierul a făcut referire și la contextul actual de securitate, arătând că războiul a redevenit o realitate la granițele Europei, iar pacea și securitatea sunt din nou puse la încercare.

Trăim din nou vremuri în care războiul este o realitate la granițele Europei, iar securitatea și pacea sunt puse la încercare. Veteranii noștri știu cel mai bine ce înseamnă viața în nesiguranță și cât de mult valorează pacea. Am speranța că înțelegem mai bine fiecare dintre noi cât de important este să avem o armată puternică, aliați de încredere și, mai ales, oameni pregătiți să apere România.

Dragi veterani,

Vă mulțumesc pentru curajul, demnitatea și devotamentul cu care v-ați servit țara!

Dumnezeu să protejeze România!,

a mai spus Luca Niculescu.
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