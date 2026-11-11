Luca Niculescu, mesaj de Ziua Veteranilor: „Securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 15:20

Premierul Luca Niculescu a transmis miercuri, 11 noiembrie, un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, în care a adus un omagiu militarilor români care au participat la misiuni în teatrele de operații internaționale. Cu acest prilej, șeful Guvernului a subliniat contribuția acestora la securitatea comună, vorbind atât despre sacrificiul celor care nu s-au mai întors din misiuni, cât și despre responsabilitatea statului de a-i sprijini pe veterani și pe familiile acestora. „Securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO, ci și de ceea ce facem noi, de contribuția noastră la securitatea comună”, a transmis premierul în mesajul publicat pe site-ul Guvernului României.

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