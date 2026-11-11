Luca Niculescu, mesaj de Ziua Veteranilor: „Securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO”

Premierul Luca Niculescu a transmis miercuri, 11 noiembrie, un mesaj cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, în care a adus un omagiu militarilor români care au participat la misiuni în teatrele de operații internaționale. Cu acest prilej, șeful Guvernului a subliniat contribuția acestora la securitatea comună, vorbind atât despre sacrificiul celor care nu s-au mai întors din misiuni, cât și despre responsabilitatea statului de a-i sprijini pe veterani și pe familiile acestora. „Securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO, ci și de ceea ce facem noi, de contribuția noastră la securitatea comună”, a transmis premierul în mesajul publicat pe site-ul Guvernului României.
În mesajul transmis miercuri și publicat pe site-ul Guvernului României, Luca Niculescu a amintit că, în ultimele decenii, militarii români au participat la misiuni în Afganistan, Irak, Balcanii de Vest și în alte zone de conflict, demonstrând că România este un partener de încredere pentru aliații săi.
Șeful Guvernului a subliniat, în context, că Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații este și un prilej de comemorare a militarilor care și-au pierdut viața în misiuni, dar și de recunoaștere a sacrificiilor celor care s-au întors cu răni fizice sau nevăzute.
Ce obligații are statul român față de veteranii de război?
Premierul a insistat asupra responsabilității autorităților de a transforma respectul și recunoștința față de veterani în măsuri concrete de sprijin.
În mesajul său, șeful Executivului a enumerat,a stfel, nevoile care trebuie să beneficieze de atenția statului: sprijinul acordat militarilor răniți, accesul la îngrijire și recuperare, reintegrarea în viața civilă și grija față de familiile celor care au căzut la datorie.
11 noiembrie, ziua în care a căzut primul militar român în Afganistan
În mesajul transmis miercuri, Luca Niculescu a amintit și de semnificația istorică a datei de 11 noiembrie.
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații/ Facebook Guvernul României
„Veteranii noștri știu cel mai bine ce înseamnă viața în nesiguranță”
Premierul a făcut referire și la contextul actual de securitate, arătând că războiul a redevenit o realitate la granițele Europei, iar pacea și securitatea sunt din nou puse la încercare.