Nicușor Dan, despre excluderea AUR de la guvernare: ”Ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară într-o săptămână”

„Statele Unite și NATO. Poți să ai încredere în AUR când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau când ți-a mulțumit că ai exclus țara lui din Viza Waiver? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că baza Mihail Kogălniceanu este construită pentru a ataca Rusia? Cum vrei să aduci trupe americane și NATO în România când ai la guvernare un partid care spune că baza în care vrei tu să-i aduci e făcută ca să atace Rusia?
Pe Uniunea Europeană, cum poți, cu AUR la guvernare, să te integrezi în mecanisme europene pe flancul estic, când acest partid spune: conducerea degenerată de la Bruxelles, idiocrația de la Bruxelles, comisari sovietici, dictatura în Europa impusă de Ursula și de Macron sau care, printr-un gest simbolic, taie tortul, care reprezintă integritatea territorială a unui stat european. Cum vei păstra Franța națiune cadru în România, adică acea țară care coordonează eforturile tuturor aliaților de apărare a României, când, așa cum am spus, Franța e o dictatură, ca Iranul și toate lucrurile pe care le-am spus.
Cum poți continua procesul de aderare al Moldovei la Uniunea Europeană cu un partid la guvernare care spune că Maia Sandu a furat alegerile din Moldova și că Moldova e o dictatură susținută de Comisia Europeană și de von der Leyen. Ca să rezum, o prezență AUR la guvernare ar duce la partenerii noștri întrebarea legitimă dacă România va continua să-și respecte angajamentele pe care și le-a luat”