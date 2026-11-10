Nicușor Dan, despre excluderea AUR de la guvernare: ”Ar fi însemnat retrogradarea ratingului de țară într-o săptămână”

Publicat 10 nov. 2026, 22:59 Actualizat 10 nov. 2026, 23:07 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat marți seară de ce AUR a fost exclus de la guvernare și a avertizat că intrarea partidului la putere ar putea afecta grav economia, credibilitatea financiară și securitatea României. Șeful statului a invocat lipsa unui program economic sustenabil, discursul izolaționist, precum și riscul deteriorării relațiilor cu partenerii occidentali.

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