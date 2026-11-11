Alin Tișe, atac dur la Ilie Bolojan: „PNL a sărăcit țara” VIDEO

Publicat 11 nov. 2026, 16:05 Actualizat 11 nov. 2026, 16:07 Sursă Realitatea PLUS

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, lansează acuzații grave la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan. În cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, Tișe a declarat că formațiunea politică a sărăcit țara și a cerut o schimbare de direcție, subliniind că linia roșie a partidului trebuie să fie sprijinirea românilor și dezvoltarea economiei.

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