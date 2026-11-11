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Alin Tișe, atac dur la Ilie Bolojan: „PNL a sărăcit țara” VIDEO

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 nov. 2026, 16:05
Actualizat11 nov. 2026, 16:07
SursăRealitatea PLUS

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, lansează acuzații grave la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan. În cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, Tișe a declarat că formațiunea politică a sărăcit țara și a cerut o schimbare de direcție, subliniind că linia roșie a partidului trebuie să fie sprijinirea românilor și dezvoltarea economiei.

Alin Tișe lansează atacuri dure la adresa liderului PNL, fostul premier Ilie Bolojan. Președintele Consiliului Județean Cluj spune că, sub Bolojan, PNL nu a știut să guverneze corect țara, ci doar a sărăcit-o. În același timp, Alin Tișe a transmis în direct la Realitatea Plus un mesaj clar: „Linia roșie a PNL trebuie să fie așa: să țină cu românii și să ajute economia să se dezvolte”. 

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