Sorin Grindeanu avertizează asupra unor posibile pierderi uriașe din PNRR: „Vom avea surprize extrem de neplăcute”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că România ar putea pierde o parte importantă din fondurile europene pe care le mai are de încasat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Social-democratul cere prezentarea unei situații financiare actualizate și acuză fosta guvernare că ar fi gestionat defectuos programul.
Sorin Grindeanu a lansat, miercuri seară, un avertisment cu privire la modul în care Guvernul Bolojan ar fi administrat fondurile alocate României prin PNRR. Președintele PSD consideră că verificările aflate în desfășurare ar putea scoate la iveală probleme serioase și pierderi importante de bani europeni.
Invitat în cadrul unei emisiuni televizate, liderul social-democrat a declarat că prioritatea sa este să afle care este situația financiară reală a statului român, inclusiv în ceea ce privește facturile restante, lucrările executate, dar nefacturate și datoriile acumulate de instituțiile publice.
Grindeanu cere o radiografie completă a finanțelor țării
Potrivit lui Sorin Grindeanu, deficitul bugetar de 3,8% înregistrat la finalul lunii septembrie nu ar reflecta toate obligațiile financiare ale statului. Acesta a atras atenția asupra creșterii deficitului față de luna august, când indicatorul se situa la 2,8%, și a cerut clarificări privind cheltuielile care nu ar fi fost încă incluse în calcule.
Grindeanu a explicat că dorește să afle dacă toate facturile, lucrările și datoriile statului au fost înregistrate în evidențele financiare. În opinia sa, numai după centralizarea acestor informații se va putea contura o imagine corectă asupra situației bugetare.
Peste 3 miliarde de euro din PNRR ar putea fi în pericol
Cele mai mari îngrijorări exprimate de președintele PSD vizează însă fondurile europene pe care România le mai are de primit prin PNRR. Grindeanu a spus că, după o discuție îndelungată cu ministrul Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, a ajuns la concluzia că există riscul ca o parte semnificativă din banii rămași să nu mai poată fi atrași.
Social-democratul a amintit că România ar mai avea de încasat aproximativ 6,4 miliarde de euro, dintre care circa jumătate s-ar afla în pericol.
Declarațiile liderului PSD indică posibilitatea unor întârzieri sau pierderi importante în ceea ce privește finanțările europene, însă situația urmează să fie clarificată prin raportul financiar aflat în pregătire.
Alexandru Nazare anunță un raport privind situația economică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat că instituțiile statului centralizează în această perioadă datele necesare pentru realizarea unei evaluări financiare.
Oficialul a explicat că o analiză a principalilor indicatori economici este necesară de fiecare dată când are loc o schimbare de guvernare. Potrivit acestuia, raportul va trebui să ofere o imagine corectă și echilibrată asupra situației economice a României.