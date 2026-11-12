Nicușor Dan cere reducerea cheltuielilor statului. România plătește 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi în 2026: ce riscă românii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 07:54

Președintele Nicușor Dan a transmis un nou mesaj privind situația financiară a României, în care avertizează că statul trebuie să își reducă deficitul și să cheltuiască mai responsabil. Șeful statului a atras atenția că România plătește în 2026 nu mai puțin de 60 de miliarde de lei doar pe dobânzile aferente datoriei acumulate. Cu acești bani ar putea fi construite 1.000 de kilometri de autostradă sau 18 spitale regionale. Președintele avertizează că nerespectarea angajamentelor financiare ar putea afecta atât populația, cât și firmele.

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