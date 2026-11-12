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Nicușor Dan cere reducerea cheltuielilor statului. România plătește 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi în 2026: ce riscă românii

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 07:54

Președintele Nicușor Dan a transmis un nou mesaj privind situația financiară a României, în care avertizează că statul trebuie să își reducă deficitul și să cheltuiască mai responsabil. Șeful statului a atras atenția că România plătește în 2026 nu mai puțin de 60 de miliarde de lei doar pe dobânzile aferente datoriei acumulate. Cu acești bani ar putea fi construite 1.000 de kilometri de autostradă sau 18 spitale regionale. Președintele avertizează că nerespectarea angajamentelor financiare ar putea afecta atât populația, cât și firmele.

Nicușor Dan cere disciplină fiscală: Statul trebuie să cheltuiască mai responsabil

Într-un mesaj publicat alături de un videoclip în care explică situația financiară a țării, Nicușor Dan a insistat asupra necesității menținerii echilibrului bugetar. Președintele a revenit asupra situației economice a României, subiect abordat și în conferința de presă de la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia a prezentat cifrele bugetului pe anul 2026. Șeful statului consideră că respectarea angajamentelor financiare este esențială pentru menținerea încrederii în economia românească și pentru siguranța financiară a țării.

Nicușor Dan, președintele României:

Echilibrul bugetar depinde de menținerea unei discipline fiscale stricte. Statul român trebuie să cheltuiască mai responsabil, să reducă deficitul și să își respecte angajamentele. Nu este doar o chestiune de cifre, ci de încredere și de siguranță economică.

România plătește 60 de miliarde de lei doar pe dobânzi. Ce s-ar putea construi cu acești bani

În videoclipul care însoțește mesajul, Nicușor Dan a vorbit despre perioada dificilă prin care au trecut românii, subliniind că nivelul de trai a scăzut timp de un an, iar această situație a continuat încă șase luni. La dificultățile economice s-a adăugat și incertitudinea generată de dezbaterile politice, pe care președintele le consideră, în multe cazuri, inutile. Acesta a explicat că situația trebuie privită în ansamblu și cu mai mult calm, prezentând cifrele care arată presiunea asupra bugetului de stat.

Nicușor Dan, președintele României.:

Bugetul României 2026. Venituri 730 de miliarde de lei, cheltuieli 860 miliarde lei. 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile la datoria pe care am acumulat-o deja. Ce înseamnă 60 de miliarde de lei? Înseamnă 1000 de kilometri de autostradă de la zero sau 18 spitale regionale. Repet, doar dobânzi.

Avertisment pentru românii cu credite și pentru firme. Ce se poate întâmpla dacă statul se împrumută mai scump

Președintele a atras atenția că respectarea țintelor de reducere a deficitului este obligatorie, deoarece orice abatere de la angajamentele asumate poate afecta credibilitatea României în fața piețelor financiare. Nicușor Dan a explicat că o creștere a dobânzilor la care se împrumută statul nu ar avea consecințe doar asupra bugetului, ci și asupra românilor care apelează la credite și a firmelor care au nevoie de finanțare. Totodată, șeful statului a avertizat că și cursul de schimb ar putea fi afectat.

Nicușor Dan, președintele României.:

Este absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală pe care ne-am asumat-o față de piețe să fie menținută. Orice abatere de la această traiectorie înseamnă că România nu e credibilă și este în risc de a nu putea să-și plătească datoria. Dacă cresc ratele cu care statul se împrumută, cresc automat și ratele cu care toată lumea din țara asta se împrumută. Oameni și firme. Evident, cursul de schimb afectat. S-a întâmplat, avem o situație financiară pe care trebuie să o privim cu calm, însă respectarea țintelor pe care ni le-am asumat de reducere a deficitului este obligatorie.

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