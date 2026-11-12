PSD vrea să stingă datoriile statului către firme prin compensarea taxelor. Marius Budăi explică mecanismul de 2 miliarde de lei

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 09:51

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi, susține că mediul de afaceri din România are nevoie de măsuri concrete de sprijin, nu de taxe și impozite mai mari, în condițiile în care numeroase firme se confruntă și cu întârzieri la plata facturilor de către instituțiile statului. Într-un mesaj publicat joi, 12 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, social-democratul a criticat politicile economice ale guvernării conduse de Ilie Bolojan și a prezentat mecanismul de compensare a datoriilor în valoare de 2 miliarde de lei, introdus de PSD în Programul de guvernare.

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