PSD vrea să stingă datoriile statului către firme prin compensarea taxelor. Marius Budăi explică mecanismul de 2 miliarde de lei

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi, susține că mediul de afaceri din România are nevoie de măsuri concrete de sprijin, nu de taxe și impozite mai mari, în condițiile în care numeroase firme se confruntă și cu întârzieri la plata facturilor de către instituțiile statului. Într-un mesaj publicat joi, 12 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, social-democratul a criticat politicile economice ale guvernării conduse de Ilie Bolojan și a prezentat mecanismul de compensare a datoriilor în valoare de 2 miliarde de lei, introdus de PSD în Programul de guvernare.
Potrivit lui Marius Budăi, firmele românești au fost supuse unei presiuni financiare duble: pe de o parte, majorarea taxelor și impozitelor, iar pe de altă parte, întârzierea plăților pentru lucrările executate și serviciile prestate către instituțiile publice.
Acesta consideră că statul nu poate pretinde că sprijină antreprenorii în timp ce le solicită contribuții fiscale mai mari, dar întârzie să-și achite propriile obligații financiare.
Mecanism de compensare de 2 miliarde de lei pentru firmele românești
În mesajul său din mediul online, Marius Budăi a evidențiat mecanismul de compensare în valoare de 2 miliarde de lei, introdus de PSD în Programul de guvernare, despre care afirmă că reprezintă o măsură concretă pentru deblocarea economiei și sprijinirea companiilor.
Potrivit acestuia, măsura urmărește să îmbunătățească lichiditățile companiilor și să creeze o relație mai echitabilă între stat și mediul privat, în special pentru firmele care au de încasat bani pentru servicii și lucrări deja executate.
Politicile economice ale PNL și USR, aspru criticate: ce spune Budăi?
Fostul ministru al Muncii a lansat critici și la adresa PNL și USR, pe care le acuză că, deși s-au prezentat drept susținătoare ale mediului de afaceri, au contribuit la creșterea presiunii fiscale asupra companiilor.
Budăi susține,a stfel, că dezvoltarea economică nu poate fi obținută prin majorări de taxe și întârzieri la plata obligațiilor statului, ci prin investiții, predictibilitate și asigurarea lichidităților necesare funcționării companiilor.
În context, Marius Budăi a precizat că PSD nu promite rezolvarea imediată a tuturor problemelor economice, ci schimbarea direcției politicilor guvernamentale și adoptarea unor măsuri care să ofere companiilor românești șansa de a se dezvolta.