Surse: 100 de instituții ale statului ar urma să dispară. Guvernul și-ar putea asuma de 3 ori răspunderea în Parlament

100 de instituții ale statului ar urma să dispară până la finele anului, iar Guvernul și-ar putea asuma răspunderea de trei ori în Parlament pentru măsurile care vizează reducerea cheltuielilor statului, indică surse citate de Realitatea Plus. Toate reformele ar urma să fie făcute înainte de adoptarea proiectului de buget pentru anul 2027.
Instituții vizate de desființare și comasare
Potrivit Realitatea Plus, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar avea în vedere un calendar care începe cu desființarea și comasarea unor instituții ale statului, continuă cu reorganizarea administrativ-teritorială și s-ar încheia cu asumarea răspunderii pe bugetul pentru anul viitor.
Sursele spun că primul pas ar urma să fie făcut luni, când ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, ar trebui să prezinte o primă variantă a reorganizării instituțiilor și companiilor de stat.
Tot sursele susțin că liderul Partidului Social Democrat a precizat, atât în spațiul public, cât și în discuțiile interne, că cel puțin 100 de instituții ale statului ar urma să dispară și că i-ar fi cerut lui Marian Neacșu ca acest proces să se desfășoare fără tergiversări, invocând suprapunerea atribuțiilor unor instituții.
Mai există informații, potrivit discuțiilor din Parlament, că acest pachet ar putea fi trecut prin angajarea răspunderii Guvernului, astfel încât impactul măsurilor să poată fi inclus în buget.
Bugetul pe 2027 și prognoza Comisiei Europene
Deocamdată nu există o listă cu aceste instituții, însă cel mai probabil aceasta va apărea în perioada următoare. Totodată, ar urma să existe discuții între liderul PSD și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, privind situația financiară necesară pentru pregătirea bugetului. Așadar, nu este vorba despre un calendar anunțat oficial de Guvern, însă sursele noastre susțin că aceste măsuri i-au fost solicitate premierului Luca Niculescu.
Există și discuții legate de prognoza economică de toamnă a Comisiei Europene, iar informațiile obținute de Realitatea Plus spun că această analiză este așteptată în jurul datelor de 14-15 noiembrie.