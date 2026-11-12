Surse: 100 de instituții ale statului ar urma să dispară. Guvernul și-ar putea asuma de 3 ori răspunderea în Parlament

Publicat 12 nov. 2026, 11:09 Sursă Realitatea.net realitatea plus

100 de instituții ale statului ar urma să dispară până la finele anului, iar Guvernul și-ar putea asuma răspunderea de trei ori în Parlament pentru măsurile care vizează reducerea cheltuielilor statului, indică surse citate de Realitatea Plus. Toate reformele ar urma să fie făcute înainte de adoptarea proiectului de buget pentru anul 2027.

Distribuie articolul