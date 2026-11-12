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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan insistă că AUR nu poate intra la guvernare. Un nou mesaj dur: „Revolta nu ține loc de competență”

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 12:23

Președintele Nicușor Dan insistă asupra deciziei de a exclude AUR de la guvernare și revine cu un nou mesaj, de această dată pe platforma X. După ce a explicat că intrarea partidului la putere ar fi putut duce la retrogradarea ratingului de țară, șeful statului susține că România nu își poate permite experimente politice care să pună în pericol economia și stabilitatea țării. Președintele critică din nou promisiunile economice ale AUR, despre care afirmă că nu sunt susținute de explicații privind sursele de finanțare.

Nicușor Dan insistă că excluderea AUR de la guvernare a fost necesară

La două zile după ce a explicat de ce a exclus AUR de la guvernare, Nicușor Dan revine asupra subiectului într-o postare pe platforma X. Președintele își reafirmă poziția și critică promisiunile partidului privind reducerea taxelor, naționalizarea unor investiții și reindustrializarea României. Șeful statului susține că asemenea măsuri nu pot fi propuse fără a explica de unde vor veni banii necesari și consideră că economia și credibilitatea țării ar putea avea de suferit în urma unor astfel de decizii.

Nicușor Dan:

Am exclus AUR de la guvernare pentru că România nu își poate permite experimente politice care pun în pericol economia, credibilitatea și stabilitatea țării. Nu poți promite taxe mai mici, investiții naționalizate și reindustrializare fără să explici de unde vin banii. Revolta nu ține loc de competență, iar sloganurile nu țin loc de program economic.

Nicușor Dan avertizează că intrarea AUR la guvernare ar fi afectat ratingul României

Noul mesaj vine după ce președintele a explicat, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că intrarea AUR la guvernare ar fi însemnat, în opinia sa, retrogradarea ratingului de țară într-o singură săptămână. Nicușor Dan a invocat pozițiile celor trei mari agenții de rating și a susținut că o asemenea schimbare politică ar fi putut duce la creșterea dobânzilor la care se împrumută România. Totodată, acesta a atras atenția asupra importanței încrederii investitorilor în stabilitatea economică a țării.

Șeful statului a afirmat că investitorii sunt interesați să își recupereze banii și că, din punctul său de vedere, AUR nu oferă suficiente garanții în acest sens. Prin noua postare de pe X, Nicușor Dan insistă asupra argumentelor economice invocate pentru excluderea partidului de la guvernare și susține că România are nevoie de stabilitate, credibilitate și un program economic care să poată fi susținut financiar.

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