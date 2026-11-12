Nicușor Dan insistă că AUR nu poate intra la guvernare. Un nou mesaj dur: „Revolta nu ține loc de competență”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 12:23

Președintele Nicușor Dan insistă asupra deciziei de a exclude AUR de la guvernare și revine cu un nou mesaj, de această dată pe platforma X. După ce a explicat că intrarea partidului la putere ar fi putut duce la retrogradarea ratingului de țară, șeful statului susține că România nu își poate permite experimente politice care să pună în pericol economia și stabilitatea țării. Președintele critică din nou promisiunile economice ale AUR, despre care afirmă că nu sunt susținute de explicații privind sursele de finanțare.

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