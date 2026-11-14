O nouă facilitate fiscală pentru salariați: cine ar putea scăpa de plata CASS pentru venituri suplimentare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 nov. 2026, 08:25

Salariații care obțin venituri și din alte surse ar putea beneficia de o scutire importantă la plata contribuției de sănătate. Inițiativa legislativă depusă la Senat prevede eliminarea CASS pentru veniturile suplimentare de până la 120.000 de lei anual.

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