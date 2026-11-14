Pensii mai mari cu 25% în 2027? Anunțul făcut de fosta șefă a Casei de Pensii: „Trebuie recuperate diferențele din ultimii doi ani”

Publicat 14 nov. 2026, 14:09 Actualizat 14 nov. 2026, 14:11

Pensionarii din România ar trebui să beneficieze de o majorare a pensiilor de aproximativ 25% în 2027, pentru a recupera pierderile acumulate în ultimii doi ani, perioadă în care veniturile nu au fost actualizate. Este propunerea susținută de Doina Pârcălabu, fosta șefă a Casei Naționale de Pensii Publice, care a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre situația dificilă în care se află milioane de pensionari.

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