Pensii mai mari cu 25% în 2027? Anunțul făcut de fosta șefă a Casei de Pensii: „Trebuie recuperate diferențele din ultimii doi ani”

Pensionarii din România ar trebui să beneficieze de o majorare a pensiilor de aproximativ 25% în 2027, pentru a recupera pierderile acumulate în ultimii doi ani, perioadă în care veniturile nu au fost actualizate. Este propunerea susținută de Doina Pârcălabu, fosta șefă a Casei Naționale de Pensii Publice, care a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre situația dificilă în care se află milioane de pensionari.
Potrivit acesteia, o eventuală indexare de 7,3%, calculată în funcție de rata medie a inflației din 2025, nu ar fi suficientă pentru a compensa pierderea puterii de cumpărare. Fosta șefă a Casei de Pensii atrage atenția că pensionarii au fost nevoiți să facă față creșterii prețurilor și tarifelor, în timp ce pensiile au rămas la același nivel.
Doina Pârcălabu cere majorarea pensiilor cu 25% în 2027
Fosta șefă a Casei Naționale de Pensii consideră că majorarea pensiilor trebuie să țină cont nu doar de inflația înregistrată într-un singur an, ci și de diferențele acumulate în perioada în care veniturile pensionarilor nu au fost indexate.
În opinia sa, o creștere de aproximativ 25% ar putea reprezenta o soluție pentru recuperarea pierderilor din ultimii doi ani.
Aceasta susține că o indexare de 7,3% nu ar reuși să acopere toate pierderile suportate de pensionari.
De ce nu este suficientă o indexare de 7,3%
Potrivit fostei șefe a Casei de Pensii, rata medie a inflației de 7,3%, aferentă anului 2025, nu reflectă întreaga presiune financiară resimțită de pensionari în ultimii doi ani.
Aceasta explică faptul că veniturile vârstnicilor au rămas în urmă față de evoluția prețurilor, iar cheltuielile zilnice au devenit tot mai greu de suportat.
În aceste condiții, o simplă indexare anuală nu ar fi suficientă pentru a readuce puterea de cumpărare a pensionarilor la un nivel corespunzător.
Pensionarii, tot mai afectați de scumpiri: „Nu mai pot acoperi cheltuielile de zi cu zi”
Doina Pârcălabu atrage atenția că pensiile mici reprezintă o problemă majoră pentru milioane de români, în special în contextul scumpirilor la alimente, utilități și servicii.
Fosta șefă a CNPP spune că pensionarii caută permanent soluții pentru a-și majora veniturile, deoarece banii pe care îi primesc lunar nu mai sunt suficienți pentru cheltuielile obișnuite.
Aceasta consideră că autoritățile trebuie să găsească soluții pentru recuperarea pierderilor din ultimii ani și pentru protejarea puterii de cumpărare a persoanelor vârstnice.
Vor crește pensiile cu 25% de la 1 ianuarie 2027?
Deocamdată, majorarea de 25% reprezintă o propunere susținută de Doina Pârcălabu, nu o decizie oficială a Guvernului.
Indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 depinde de prevederile legislative care vor fi adoptate, iar procentul final nu este încă stabilit.
Pentru milioane de pensionari, rămâne esențială întrebarea dacă autoritățile vor lua în calcul doar rata inflației sau vor găsi o formulă prin care să compenseze și pierderile acumulate în cei doi ani fără actualizarea pensiilor.