Alertă aeriană în Tulcea! Posibile drone în apropierea graniței. Oamenii au primit mesaj RO-Alert să se adăpostească

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 13:03

O nouă alertă aeriană a fost emisă joi, 12 noiembrie, în județul Tulcea, din cauza unei posibile incursiuni a dronelor. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert locuitorilor din nord-estul județului, prin care îi avertizează asupra pericolului și le recomandă să se adăpostească. Oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să evite zonele din apropierea ferestrelor și a pereților exteriori ai locuințelor.

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