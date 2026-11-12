Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Alertă aeriană în Tulcea! Posibile drone în apropierea graniței. Oamenii au primit mesaj RO-Alert să se adăpostească
Alertă aeriană în Tulcea/ Sursa foto: Shutterstock, Colaj Realitatea
O nouă alertă aeriană a fost emisă joi, 12 noiembrie, în județul Tulcea, din cauza unei posibile incursiuni a dronelor. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert locuitorilor din nord-estul județului, prin care îi avertizează asupra pericolului și le recomandă să se adăpostească. Oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să evite zonele din apropierea ferestrelor și a pereților exteriori ai locuințelor.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News