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Alertă aeriană în Tulcea! Posibile drone în apropierea graniței. Oamenii au primit mesaj RO-Alert să se adăpostească

Alertă aeriană în Tulcea/ Sursa foto: Shutterstock, Colaj Realitatea

Alertă aeriană în Tulcea/ Sursa foto: Shutterstock, Colaj Realitatea

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 13:03

O nouă alertă aeriană a fost emisă joi, 12 noiembrie, în județul Tulcea, din cauza unei posibile incursiuni a dronelor. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert locuitorilor din nord-estul județului, prin care îi avertizează asupra pericolului și le recomandă să se adăpostească. Oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul și să evite zonele din apropierea ferestrelor și a pereților exteriori ai locuințelor.

Alertă aeriană în Tulcea. Autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis joi un mesaj de alarmă aeriană pentru zona de nord-est a județului Tulcea, avertizând populația cu privire la o posibilă incursiune a dronelor. Este un nou episod de acest fel, după ce, miercuri seară, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert în urma detectării unei drone în apropierea graniței cu Ucraina.

Oamenii sunt sfătuiți să se adăpostească în beciuri și să stea departe de ferestre

Prin mesajul transmis joi, autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spațiile special amenajate pentru protecție civilă. Persoanele care nu au la dispoziție un astfel de adăpost sunt îndemnate să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori ai clădirilor. În ultimele luni, locuitorii județului Tulcea au fost avertizați în repetate rânduri prin mesaje RO-Alert cu privire la posibile incursiuni ale dronelor în zonă.

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