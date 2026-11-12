Familia unei fetițe de 4 ani, decedată după ce a fost tratată la Spitalul Huși, va primi daune morale de 400.000 de euro

Familia unei fetițe de numai 4 ani, care a murit în urmă cu 12 ani după ce a fost tratată la Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși, va primi daune morale de 400.000 de euro. Curtea de Apel Iași a menținut, miercuri, decizia prin care Tribunalul Vaslui a majorat despăgubirile acordate celor șase membri ai familiei. Părinții copilei au acuzat încă din 2014 că fetița a primit un antibiotic fără să fie testată în prealabil.
Daune morale de 400.000 de euro pentru familia fetiței moarte la Spitalul Huși
La 12 ani de la moartea fetiței de 4 ani, magistrații Curții de Apel Iași au menținut hotărârea pronunțată în luna martie de Tribunalul Vaslui, prin care familia copilului trebuie să primească despăgubiri de 400.000 de euro. Inițial, Judecătoria Huși stabilise daune morale în valoare de 240.000 de euro pentru șase membri ai familiei. Ulterior, Tribunalul Vaslui a majorat suma, iar medicul și unitatea medicală au atacat hotărârea, recursurile fiind respinse de instanța ieșeană.
Cum vor fi împărțite despăgubirile acordate familiei
Prin hotărârea din luna martie, Tribunalul Vaslui a obligat medicul Bianu Paraschiv Floreta și Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși să plătească în solidar despăgubirile. Bedregeanu Daniel și Bedregeanu Cerasela vor primi câte 125.000 de euro, iar alți doi membri ai familiei, identificați cu inițialele B.D.I. și B.D.A., vor primi câte 25.000 de euro. Instanța a mai stabilit acordarea unor daune morale de câte 50.000 de euro pentru Bedregeanu Cornelia și Iordache Mariana. Toate sumele vor fi achitate în echivalent în lei la data plății, conform Vremea Nouă.
Totodată, Tribunalul Vaslui a respins, ca neîntemeiată, cererea medicului de chemare în garanție a societății de asigurări Astra, prin lichidatorul judiciar KPMG Restructuring SPRL. Hotărârea instanței vasluiene a fost atacată, însă Curtea de Apel Iași a menținut despăgubirile stabilite în luna martie.
Fetița de 4 ani a murit după ce i-a fost administrat un antibiotic fără testare prealabilă
Tragedia a avut loc în octombrie 2014, când o familie din satul Plopi, comuna Bunești-Averești, județul Vaslui, și-a pierdut fetița în vârstă de numai 4 ani. Părinții au acuzat cadrele medicale de la Spitalul Municipal Huși că i-au administrat copilului un tratament antibiotic fără să efectueze în prealabil o testare. De cealaltă parte, conducerea spitalului a susținut că decesul a fost provocat de o evoluție fulminantă a bolii de care suferea micuța. Medicii au recunoscut însă că fetiței nu i-a fost făcută o testare antialergică înainte de administrarea antibioticului.
În urma decesului, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, iar Ministerul Sănătății a verificat modul în care a fost gestionat cazul. Controlul a scos la iveală mai multe nereguli, printre care încălcarea prevederilor privind organizarea compartimentelor de primire a urgențelor, a protocoalelor de tratament în urgență și de administrare a medicamentelor, dar și a regulamentului intern al spitalului. În urma constatărilor, Ministerul Sănătății a aplicat mai multe amenzi contravenționale.
Niciun vinovat în procesul penal. Familia a cerut ulterior despăgubiri în instanță
Medicul pediatru care se afla de gardă în ziua în care copila a fost adusă la spital a primit mai multe sancțiuni, inclusiv un vot de blam din partea Colegiului Medicilor. Cu toate acestea, medicul a continuat să profeseze în cadrul unității medicale. Procesul penal deschis după moartea fetiței a durat patru ani, însă, la finalul acestuia, nicio persoană nu a fost găsită vinovată din punct de vedere penal pentru decesul copilului.
Familia a ales ulterior să deschidă o nouă acțiune în instanță, de această dată pe cale civilă, prin care a solicitat despăgubiri pentru pierderea suferită. După ani de procese, Curtea de Apel Iași a menținut decizia prin care medicul și spitalul din Huși sunt obligați să plătească daune morale în valoare totală de 400.000 de euro.