Familia unei fetițe de 4 ani, decedată după ce a fost tratată la Spitalul Huși, va primi daune morale de 400.000 de euro

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 12:54

Familia unei fetițe de numai 4 ani, care a murit în urmă cu 12 ani după ce a fost tratată la Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși, va primi daune morale de 400.000 de euro. Curtea de Apel Iași a menținut, miercuri, decizia prin care Tribunalul Vaslui a majorat despăgubirile acordate celor șase membri ai familiei. Părinții copilei au acuzat încă din 2014 că fetița a primit un antibiotic fără să fie testată în prealabil.

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