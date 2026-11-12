Crimă urmată de incendiu la Timișoara. Un bărbat a fost găsit carbonizat, după ce ar fi fost lovit cu toporul în cap

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 08:06

Descoperire macabră în noaptea de miercuri spre joi, la Timișoara. Pompierii care au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o clădire abandonată au găsit trupul carbonizat al unui bărbat. Primele informații ale anchetei arată că victima ar fi fost lovită cu toporul în cap, în urma unui conflict izbucnit pe fondul geloziei. Anchetatorii iau în calcul și ipoteza ca presupusul agresor să fi incendiat imobilul în încercarea de a șterge urmele crimei. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

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