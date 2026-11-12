Crimă urmată de incendiu la Timișoara. Un bărbat a fost găsit carbonizat, după ce ar fi fost lovit cu toporul în cap

Descoperire macabră în noaptea de miercuri spre joi, la Timișoara. Pompierii care au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o clădire abandonată au găsit trupul carbonizat al unui bărbat. Primele informații ale anchetei arată că victima ar fi fost lovită cu toporul în cap, în urma unui conflict izbucnit pe fondul geloziei. Anchetatorii iau în calcul și ipoteza ca presupusul agresor să fi incendiat imobilul în încercarea de a șterge urmele crimei. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Crimă la Timișoara. Un conflict din gelozie s-ar fi sfârșit tragic
Tragedia s-a petrecut în noaptea de 11 spre 12 noiembrie, într-o clădire dezafectată de pe Bulevardul Antenei din Timișoara. Potrivit martorilor, în imobil își găsiseră adăpost mai multe persoane fără locuință. Din primele informații, între doi dintre bărbații care locuiau acolo ar fi izbucnit un conflict pe fondul geloziei. Disputa ar fi degenerat, iar unul dintre ei ar fi pus mâna pe un topor și l-ar fi lovit pe celălalt în zona capului, relatează presa locală.
La scurt timp, clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Oamenii care locuiau în apropiere au sunat la 112, fără să știe că în interiorul imobilului se afla trupul unui bărbat. Pompierii au fost alertați în jurul orei 23:20 și au intervenit cu două autospeciale de stingere și două echipaje SMURD. Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, iar în timpul intervenției salvatorii au descoperit victima carbonizată.
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Pompierii au descoperit trupul carbonizat în clădirea cuprinsă de flăcări
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș au confirmat că incendiul a izbucnit într-o clădire abandonată de pe Bulevardul Antenei și că în interiorul acesteia a fost descoperită o persoană decedată. Pompierii au reușit să lichideze incendiul, după care au continuat intervenția pentru înlăturarea efectelor acestuia.
Potrivit informațiilor publicate de Pagina de Timiș, la locul tragediei au ajuns și criminaliștii, un procuror și medicul legist, care au început cercetările. Descoperirile făcute în urma primelor verificări au ridicat suspiciunea că incendiul ar fi fost provocat după o agresiune extrem de violentă și că focul ar fi putut fi folosit pentru a ascunde urmele faptei.