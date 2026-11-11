Doi bărbați, intoxicați cu vapori de diluant în timp ce vopseau un bazin de apă, în Cluj. Unul dintre ei, la spital

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 nov. 2026, 22:26

Intervenție de urgență în localitatea Nicula, din județul Cluj, după ce doi bărbați au acuzat simptome de intoxicație cu vapori de diluant. Aceștia lucrau la vopsirea unui bazin de apă în momentul în care li s-a făcut rău.

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