Doi bărbați, intoxicați cu vapori de diluant în timp ce vopseau un bazin de apă, în Cluj. Unul dintre ei, la spital

Intervenție de urgență în localitatea Nicula, din județul Cluj, după ce doi bărbați au acuzat simptome de intoxicație cu vapori de diluant. Aceștia lucrau la vopsirea unui bazin de apă în momentul în care li s-a făcut rău.
Doi bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale, miercuri seară, după ce s-ar fi intoxicat cu vapori de diluant în timp ce vopseau un bazin de apă. Incidentul s-a petrecut în localitatea Nicula, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj.
La fața locului au fost trimise echipaje de intervenție din cadrul Punctului de Lucru Gherla, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la starea celor doi muncitori.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, bărbații au rămas conștienți și cooperanți, fiind evaluați și tratați de personalul medical chiar la locul incidentului.
Unul dintre bărbați, transportat la spital
Inițial, salvatorii au luat în calcul transportarea ambilor bărbați la o unitate medicală pentru investigații suplimentare. Ulterior, ISU Cluj a revenit cu precizări și a anunțat că doar unul dintre aceștia va fi dus la spital.
„În cele din urmă, doar unul dintre bărbați va fi transportat la spital pentru investigații suplimentare”, au transmis reprezentanții ISU Cluj.
Pentru gestionarea situației au fost mobilizate o autospecială de stingere, necesară pentru asigurarea măsurilor specifice, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite.