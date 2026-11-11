Cuplu arestat în București după ce ar fi înșelat trecători cu aproape 5.000 de lei

Un bărbat care se prezenta drept cântăreț și soția sa au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au înșelat trei persoane din Sectorul 5 al Capitalei. Cei doi ar fi obținut aproape 5.000 de lei, folosind povești despre probleme cu mașina și lipsa banilor pentru carburant.
Cum îi păcălea pe oameni
Potrivit anchetatorilor, bărbatul aborda trecători și le cerea bani, susținând că a rămas fără carburant sau că are nevoie de ajutor pentru repararea mașinii după un accident.
Într-unul dintre cazuri, ar fi primit 800 de lei după ce a spus că nu mai are combustibil. La un alt episod, ar fi obținut 2.200 de lei invocând un accident rutier. Ulterior, împreună cu soția sa, ar fi convins o altă persoană să le dea 1.850 de lei. Una dintre victime este minoră.
Faptele ar fi avut loc între 30 septembrie și 19 octombrie 2026, iar prejudiciul total reclamat se ridică la 4.850 de lei.
Bărbatul este cercetat și în alte dosare
Bărbatul este recidivist și ar fi fost condamnat anterior pentru infracțiuni de fraudă și constituirea unui grup infracțional organizat. Pe numele său sunt înregistrate și alte șapte dosare penale în care este cercetat pentru presupuse înșelăciuni.
Cei doi soți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, până la 5 decembrie 2026. Cercetările continuă pentru înșelăciune în formă continuată.
Inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.