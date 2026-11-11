Cuplu arestat în București după ce ar fi înșelat trecători cu aproape 5.000 de lei

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 11 nov. 2026, 20:58

Un bărbat care se prezenta drept cântăreț și soția sa au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați că au înșelat trei persoane din Sectorul 5 al Capitalei. Cei doi ar fi obținut aproape 5.000 de lei, folosind povești despre probleme cu mașina și lipsa banilor pentru carburant.

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